Бум электронной коммерции подстегнул рост спроса на склады в России

1:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

За последние пять лет российский рынок складской недвижимости продемонстрировал рост на 40%, что заметно превосходит показатели других стран: США (+14%), Канада (+7%), Великобритания (+25%).

Фото: wikimapia by Карпов Александр Валентинович, CC BY-SA 4.0

Основным драйвером роста стала пандемия 2020 года, вызвавшая взрыв в сегменте электронной коммерции. Впоследствии перестройка логистических цепочек в 2022 году лишь ускорила этот процесс.

На данный момент 77% спроса на склады приходится на онлайн-операторов, маркетплейсы и розничные сети. Обеспеченность складскими площадями в России пока остается низкой — всего 0,4 кв. м на человека, что значительно ниже, чем в США (4,5 кв. м) и Великобритании (1 кв. м). Эти факторы стимулируют рост инвестиций, которые с начала 2024 года достигли 120-130 млрд рублей. Среди ключевых игроков выделяется компания Raven Russia, вложившая около 1 млрд рублей в модернизацию складов, сообщает "Российская газета".

Однако не все гладко: нехватка площадей влияет на стоимость товаров и инфляцию, а санкции создают дополнительные риски. Например, Raven Russia находится под угрозой потери акций из-за иска прокуратуры.

Эксперты прогнозируют, что спрос на склады останется высоким, а меры поддержки государства и ослабление денежной политики поспособствуют дальнейшему росту сектора.

Уточнения

Склад — территория, помещение (также их комплекс), предназначенное для хранения материальных ценностей и оказания складских услуг.



Электронная коммерция (англ. e-commerce) — это сфера цифровой экономики, которая включает в себя все финансовые и торговые транзакции, осуществляемые при помощи компьютерных сетей, и бизнес-процессы, связанные с проведением таких транзакций.



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