Россия готовится обогнать США в майнинге криптовалют

1:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия может стать мировым лидером в промышленном майнинге криптовалют в ближайшие два-три года благодаря использованию попутного нефтяного газа (ПНГ) для генерации электроэнергии, заявил заместитель генерального директора по финансам и инвестициям BitRiver Александр Волков.

Фото: flickr by Хорхе Франганильо, CC BY 2.0

В настоящее время Россия потребляет около 2,5 ГВт энергии на майнинг, тогда как США — 7 ГВт. Однако, по мнению Волкова, использование ПНГ позволит России опередить США по объемам майнинга, что станет важным шагом для развития криптовалютной отрасли в стране.

Важную роль в этом процессе играют нефтедобывающие компании, которые могут снизить сжигание ПНГ и использовать его для обеспечения майнинговых центров энергией. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный подчеркнул, что это взаимовыгодное решение позволит нефтегазовым компаниям монетизировать ПНГ, а майнерам — получать дешевую электроэнергию. Новый закон, вступающий в силу в ноябре, легализует майнинг криптовалют в России и открывает возможности для системного сотрудничества между нефтегазовыми компаниями и дата-центрами, сообщает РИА Новости.

Кроме того, развитие майнинга поможет решить экологические проблемы, связанные с утилизацией ПНГ, и обеспечит финансовую ликвидность для международных расчетов.

Уточнения

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.



Майнинг также добыча (от англ. mining — добыча полезных ископаемых) — деятельность по созданию новых структур (обычно речь идёт о новых блоках в блокчейне) для обеспечения функционирования криптовалютных платформ.



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