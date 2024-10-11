Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Осенняя мойка теплицы: эффективные способы проведения и необходимые материалы
Тренеры поделились лучшими советами по занятию спортом
Диетический майонез на сметане: с ним получаются очень вкусные сэндвичи и салаты из овощей
Советы по интерьеру: детали, которые улучшат ваше рабочее место
Локализация головной боли: как определить причину и выбрать лечение быстро
Вопрос здоровья: как найти лучший ошейник, который защитит вашу кошку от блох
Грибной суп: польза и скрытые риски для организма
На Хайнане готовят новогодние банкеты для россиян
Белоруссия приостановила свободный вывоз овощей и фруктов

Россия готовится обогнать США в майнинге криптовалют

1:30
Экономика

Россия может стать мировым лидером в промышленном майнинге криптовалют в ближайшие два-три года благодаря использованию попутного нефтяного газа (ПНГ) для генерации электроэнергии, заявил заместитель генерального директора по финансам и инвестициям BitRiver Александр Волков.

Россия готовится обогнать США в майнинге криптовалют
Фото: flickr by Хорхе Франганильо, CC BY 2.0

В настоящее время Россия потребляет около 2,5 ГВт энергии на майнинг, тогда как США — 7 ГВт. Однако, по мнению Волкова, использование ПНГ позволит России опередить США по объемам майнинга, что станет важным шагом для развития криптовалютной отрасли в стране.

Важную роль в этом процессе играют нефтедобывающие компании, которые могут снизить сжигание ПНГ и использовать его для обеспечения майнинговых центров энергией. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный подчеркнул, что это взаимовыгодное решение позволит нефтегазовым компаниям монетизировать ПНГ, а майнерам — получать дешевую электроэнергию. Новый закон, вступающий в силу в ноябре, легализует майнинг криптовалют в России и открывает возможности для системного сотрудничества между нефтегазовыми компаниями и дата-центрами, сообщает РИА Новости.

Кроме того, развитие майнинга поможет решить экологические проблемы, связанные с утилизацией ПНГ, и обеспечит финансовую ликвидность для международных расчетов.

Уточнения

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.

Майнинг также добыча (от англ. mining — добыча полезных ископаемых) — деятельность по созданию новых структур (обычно речь идёт о новых блоках в блокчейне) для обеспечения функционирования криптовалютных платформ.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Маринованный болгарский перец на зиму: яркость и вкус лета в баночке
Еда и рецепты
Маринованный болгарский перец на зиму: яркость и вкус лета в баночке Аудио 
Почему стёкла автомобиля потеют и как с этим справиться
Авто
Почему стёкла автомобиля потеют и как с этим справиться Аудио 
Популярное
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых

Закуска из баклажанов по-грузински — это вкусное и ароматное блюдо, которое можно заготовить на зиму.

Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых
Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост
Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост
Маринованный болгарский перец на зиму: яркость и вкус лета в баночке
Исчезающая практика: почему зимняя посадка лука постепенно выходит из моды
Boeing C-17A Globemaster III. Гигант американского воздушного транспорта без устали летает над Крымом Дмитрий Плотников Как писали письма в допетровской Руси Сергей Лебедев Топ археологических находок, которые олицетворяют нераскрытые секреты технологий прошлого Игорь Буккер
Вредные привычки, которые старят: от сахара до отказа от спорта
Простая шарлотка для новичков: рецепт для неопытных кулинаров и тех, у кого нет времени на готовку
Какие породы собак считаются самыми крепкими по здоровью: интересная информация
Какие породы собак считаются самыми крепкими по здоровью: интересная информация
Последние материалы
Грибной суп: польза и скрытые риски для организма
На Хайнане готовят новогодние банкеты для россиян
Белоруссия приостановила свободный вывоз овощей и фруктов
Венский гуляш: тушится с большим количеством лука, получается просто нежнейшим
В поисках древних океанов: что нашёл аппарат Curiosity на Марсе?
Хранение семян в квартире: секреты и техники для максимального сохранения всхожести
Спортсменка из Швейцарии Бранденбург посочувствовала российским фигуристкам
Планируете дачную беседку? Учитываем все важные нюансы при покупке
Польза и вред горохового супа: что важно знать
Красота без пластики: как сохранить молодость и красоту естественными методами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.