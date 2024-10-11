Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Грибной суп: польза и скрытые риски для организма
На Хайнане готовят новогодние банкеты для россиян
Венский гуляш: тушится с большим количеством лука, получается просто нежнейшим
В поисках древних океанов: что нашёл аппарат Curiosity на Марсе?
Хранение семян в квартире: секреты и техники для максимального сохранения всхожести
Спортсменка из Швейцарии Бранденбург посочувствовала российским фигуристкам
Планируете дачную беседку? Учитываем все важные нюансы при покупке
Польза и вред горохового супа: что важно знать
Красота без пластики: как сохранить молодость и красоту естественными методами

Белоруссия приостановила свободный вывоз овощей и фруктов

0:58
Экономика

Правительство Белоруссии ввело временное лицензирование вывоза белокочанной капусты, яблок и репчатого лука сроком на три месяца. Соответствующее постановление подписал премьер-министр, сообщает пресс-служба Совета министров.

Белоруссия приостановила свободный вывоз овощей и фруктов
Фото: Freepik by karlyukav, PDM

Ограничение коснется продукции, как местного, так и иностранного происхождения, и будет регулироваться системой разовых лицензий, выдаваемых Министерством антимонопольного регулирования и торговли.

Разрешение на вывоз будет предоставляться только при согласовании с региональными и городскими органами власти, исходя из оценки доступных ресурсов данной сельскохозяйственной продукции и внутренней потребности страны, сообщает РИА Новости.

Решение принято с целью гарантировать полное обеспечение внутреннего рынка Белоруссии сельхозпродукцией в межсезонный период.

Постановление вступило в силу и будет действовать в течение трех месяцев.

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).

Фру́кт (лат. fructus — плод) — сочный съедобный плод растения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых
Еда и рецепты
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых Аудио 
В США прокомментировали передачу ВВС РФ новой партии Су-34
Военные новости
В США прокомментировали передачу ВВС РФ новой партии Су-34 Аудио 
Дело не в модели: справится ли российская ПВО с французскими истребителями Mirage 2000
Военные новости
Дело не в модели: справится ли российская ПВО с французскими истребителями Mirage 2000 Аудио 
Популярное
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых

Закуска из баклажанов по-грузински — это вкусное и ароматное блюдо, которое можно заготовить на зиму.

Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых
Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост
Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост
Маринованный болгарский перец на зиму: яркость и вкус лета в баночке
Исчезающая практика: почему зимняя посадка лука постепенно выходит из моды
Boeing C-17A Globemaster III. Гигант американского воздушного транспорта без устали летает над Крымом Дмитрий Плотников Как писали письма в допетровской Руси Сергей Лебедев Топ археологических находок, которые олицетворяют нераскрытые секреты технологий прошлого Игорь Буккер
Вредные привычки, которые старят: от сахара до отказа от спорта
Простая шарлотка для новичков: рецепт для неопытных кулинаров и тех, у кого нет времени на готовку
Какие породы собак считаются самыми крепкими по здоровью: интересная информация
Какие породы собак считаются самыми крепкими по здоровью: интересная информация
Последние материалы
Грибной суп: польза и скрытые риски для организма
На Хайнане готовят новогодние банкеты для россиян
Белоруссия приостановила свободный вывоз овощей и фруктов
Венский гуляш: тушится с большим количеством лука, получается просто нежнейшим
В поисках древних океанов: что нашёл аппарат Curiosity на Марсе?
Хранение семян в квартире: секреты и техники для максимального сохранения всхожести
Спортсменка из Швейцарии Бранденбург посочувствовала российским фигуристкам
Планируете дачную беседку? Учитываем все важные нюансы при покупке
Польза и вред горохового супа: что важно знать
Красота без пластики: как сохранить молодость и красоту естественными методами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.