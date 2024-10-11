Белоруссия приостановила свободный вывоз овощей и фруктов

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство Белоруссии ввело временное лицензирование вывоза белокочанной капусты, яблок и репчатого лука сроком на три месяца. Соответствующее постановление подписал премьер-министр, сообщает пресс-служба Совета министров.

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Ограничение коснется продукции, как местного, так и иностранного происхождения, и будет регулироваться системой разовых лицензий, выдаваемых Министерством антимонопольного регулирования и торговли.

Разрешение на вывоз будет предоставляться только при согласовании с региональными и городскими органами власти, исходя из оценки доступных ресурсов данной сельскохозяйственной продукции и внутренней потребности страны, сообщает РИА Новости.

Решение принято с целью гарантировать полное обеспечение внутреннего рынка Белоруссии сельхозпродукцией в межсезонный период.

Постановление вступило в силу и будет действовать в течение трех месяцев.

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).



Фру́кт (лат. fructus — плод) — сочный съедобный плод растения.



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