Всемирный банк одобрил создание фонда для Украины

Совет директоров Всемирного банка одобрил создание фонда для поддержки Украины, сообщает агентство Reuters.
Фонд будет получать средства от таких стран, как США, Канада и Япония. Российская сторона проголосовала против этой инициативы, ссылаясь на серьезные финансовые риски.
Исполнительный директор от России в ВБ Роман Маршавин ранее отмечал, что эксперты банка предупреждают о неплатежеспособности Украины и ее проблемах с коррупцией. Маршавин заявил, что в случае дефолта Киева его долговые обязательства придется взять на себя другим странам-участницам, передает ТАСС.
Пресс-служба Всемирного банка пока не комментирует создание фонда.
Всемирный банк (также Мировой банк, англ. The World Bank) — международная финансовая организация со штаб-квартирой в Вашингтоне, предоставляющая кредиты, беспроцентные займы и гранты правительствам стран с низким и средним уровнем дохода с целью реализации капитальных проектов.
Фонд (англ. Foundation; фр. fond от лат. fundus — основание) — некоммерческая организация, учреждённая гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов, преследующая благотворительные, культурные, образовательные или иные социальные, общественно полезные цели.
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