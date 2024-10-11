Всемирный банк одобрил создание фонда для Украины

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Совет директоров Всемирного банка одобрил создание фонда для поддержки Украины, сообщает агентство Reuters.

Фото: commons.wikimedia.org by Victorgrigas, CC BY-SA 3.0

Фонд будет получать средства от таких стран, как США, Канада и Япония. Российская сторона проголосовала против этой инициативы, ссылаясь на серьезные финансовые риски.

Исполнительный директор от России в ВБ Роман Маршавин ранее отмечал, что эксперты банка предупреждают о неплатежеспособности Украины и ее проблемах с коррупцией. Маршавин заявил, что в случае дефолта Киева его долговые обязательства придется взять на себя другим странам-участницам, передает ТАСС.

Пресс-служба Всемирного банка пока не комментирует создание фонда.

Уточнения

Всемирный банк (также Мировой банк, англ. The World Bank) — международная финансовая организация со штаб-квартирой в Вашингтоне, предоставляющая кредиты, беспроцентные займы и гранты правительствам стран с низким и средним уровнем дохода с целью реализации капитальных проектов.



Фонд (англ. Foundation; фр. fond от лат. fundus — основание) — некоммерческая организация, учреждённая гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов, преследующая благотворительные, культурные, образовательные или иные социальные, общественно полезные цели.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.