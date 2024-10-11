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Французские власти готовят экстренные меры для спасения бюджета

1:14
Экономика

Франция сталкивается с критической ситуацией по обслуживанию государственного долга, который достиг беспрецедентного уровня в €3,2 трлн.

Французские власти готовят экстренные меры для спасения бюджета
Фото: commons.wikimedia.org by John Dyer, CC BY 3.0

Министр экономики и финансов Антуан Арман подчеркнул, что обслуживание госдолга может стать крупнейшей расходной статьей бюджета страны.

Представленный проект бюджета на 2025 год предполагает сокращение расходов на €40 млрд и увеличение доходов на €20 млрд за счёт повышения налогов для 400 крупнейших компаний. Однако бюджетный дефицит может достичь €148 млрд при совокупных доходах €536 млрд и расходах €684 млрд.

Власти также планируют постепенную отмену антикризисных мер, введённых на фоне пандемии, таких как "тарифный щит", который защищал наиболее уязвимые слои населения от роста цен на электроэнергию. Эта мера демонстрирует дальнейшие шаги правительства в борьбе с дефицитом и оптимизацией расходов, что является ключевым вызовом для Франции на ближайшие годы.

Уточнения

Фра́нция (фр. France, МФА: ), официальное название — Францу́зская Респу́блика (фр. République française, МФА: ) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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