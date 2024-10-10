Рекордная инфляция в Аргентине: цены выросли на 101% с начала года

1:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Инфляция в Аргентине продолжает бить рекорды, превысив 100% с начала 2024 года.

Фото: sxc.hu by Fabián Minetti is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

В сентябре рост цен составил 3,5%, однако это стало самым низким показателем с ноября 2021 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, инфляция составила 209%. Стремительный рост цен наблюдается в коммунальном секторе (+7,3%), на одежду (+6%) и образование (+4,3%). Страна остаётся одним из лидеров по инфляции в Латинской Америке.

Проблемы усугубились после избрания Хавьера Милея на пост президента в ноябре 2023 года. Первые экономические меры его правительства, такие как резкое повышение официального курса доллара с 366 до 800 песо, ещё больше дестабилизировали ситуацию.

Милей настаивает на минимальном вмешательстве государства в экономику, предлагая радикальные сокращения расходов для устранения дефицита бюджета. Однако, данные статистики показывают, что уровень бедности в Аргентине за первое полугодие 2024 года вырос до 52,9%, а ВВП страны упал на 3,4%. Несмотря на снижение инфляции, общая экономическая ситуация остаётся крайне тяжёлой.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.



Аргенти́на (исп. Argentina [aɾxenˈtina]), официальное название — Аргенти́нская Респу́блика (исп. República Argentina [reˈpuβlika aɾxenˈtina]) — второе после Бразилии по территории и третье после Бразилии и Колумбии по населению государство Южной Америки.



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