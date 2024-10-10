США готовы продолжить поддержку Украины в обход сложностей с ЕС

США готовы продолжать участие в предоставлении Украине кредита, обеспеченного доходами от замороженных российских активов, несмотря на трудности с реализацией этой схемы в Евросоюзе, сообщает Financial Times.

Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, CC BY-SA 3.0

Вопрос обсуждается на фоне разногласий внутри ЕС, особенно с позицией Венгрии, которая не поддерживает заморозку активов России на три года. В ответ на это Еврокомиссия предложила новый план по привлечению €35 млрд из бюджета ЕС, который не требует единогласной поддержки всех стран-членов.

США также смягчают свои требования по заморозке активов ради демонстрации единства Запада в вопросе поддержки Украины. Это может привести к сокращению кредита, предоставляемого ЕС, но на данном этапе важно сохранить политическое согласие между союзниками. Вашингтон может объявить о своем участии в программе до президентских выборов в ноябре, что станет важным политическим сигналом.

Важно отметить, что основная часть замороженных активов РФ находится в юрисдикции стран ЕС, что усложняет координацию между США и Европой в вопросе предоставления финансовой помощи Украине.

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