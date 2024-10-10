США готовы продолжать участие в предоставлении Украине кредита, обеспеченного доходами от замороженных российских активов, несмотря на трудности с реализацией этой схемы в Евросоюзе, сообщает Financial Times.
Вопрос обсуждается на фоне разногласий внутри ЕС, особенно с позицией Венгрии, которая не поддерживает заморозку активов России на три года. В ответ на это Еврокомиссия предложила новый план по привлечению €35 млрд из бюджета ЕС, который не требует единогласной поддержки всех стран-членов.
США также смягчают свои требования по заморозке активов ради демонстрации единства Запада в вопросе поддержки Украины. Это может привести к сокращению кредита, предоставляемого ЕС, но на данном этапе важно сохранить политическое согласие между союзниками. Вашингтон может объявить о своем участии в программе до президентских выборов в ноябре, что станет важным политическим сигналом.
Важно отметить, что основная часть замороженных активов РФ находится в юрисдикции стран ЕС, что усложняет координацию между США и Европой в вопросе предоставления финансовой помощи Украине.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Закуска из баклажанов по-грузински — это вкусное и ароматное блюдо, которое можно заготовить на зиму.