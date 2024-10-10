Избежать не получится: экономист рассказала, снизятся ли цены на кофе в России из-за роста поставок

Значительный рост поставок кофе из Бразилии в Россию не приведёт к снижению цен на популярный напиток, рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня" доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова.

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По словам экономиста, мировой кофейный рынок испытывал потрясения в течение всего 2024 года.

"Радует одно: несмотря на сложные климатические условия — лесные пожары, засухи, наводнения, эпидемии болезней растений, которые сопровождали производителей кофе на протяжении последних месяцев, — дефицита на данный продукт в нашей стране до конца текущего года точно не будет", — отметила Проданова.

Несмотря на значительное увеличение экспорта кофейного зерна из Бразилии в Россию, снижения цен на кофе ждать не следует, предупредила эксперт.

"Речь идёт о совокупном экспорте кофейных зерен, который измеряется в натуральных измерителях — в тысячах тонн. Если говорить о стоимости одной тонны бразильской продукции, то за последний год она выросла практически на 45%", — пояснила спикер.

Эксперт добавила, что биржевые цены на робусту и арабику выросли вдвое за последние 12 месяцев. В таких условиях стоимость кофе в России будет расти, спрогнозировала Проданова.

"В основе подорожания конечной продукции лежит рост цен на сырьё, обусловленный в определённой степени спекуляциями на рынке и растущими логистическими издержками", — подытожила экономист.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.



Брази́лия (порт. Brasil МФА: ), официально — Федерати́вная Респу́блика Брази́лия или Федерати́вная Респу́блика Брази́лии (порт. República Federativa do Brasil МФА: ) — суверенное государство в Южной Америке. Площадь — 8 515 767 км² (эквивалентна 47,3 % южноамериканской территории).

