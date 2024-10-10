Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые открыли тайну фотонов: как частицы света "обгоняют" время
Дженнифер Лопес заявила, что отношения с Аффлеком были ей уроком
Консерванты и низкая калорийность: что нужно знать о веганском мясе
Как выбрать правильный путь к фитнесу: блогер или тренер?
Эксперт рассказал о возможных планах Зеленского, касающихся прекращения огня
Нобелевским лауреатом стала кореянка, которая не любит шашлык
Как не потратить лишнее на продукты: экономные советы эксперта
Эксперт рассказал, как можно уберечь ребенка от мошенников
Ленинградский зоопарк рассказал, что чёрных пантер не существует

Избежать не получится: экономист рассказала, снизятся ли цены на кофе в России из-за роста поставок

Экономика

Значительный рост поставок кофе из Бразилии в Россию не приведёт к снижению цен на популярный напиток, рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня" доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова.

Избежать не получится: экономист рассказала, снизятся ли цены на кофе в России из-за роста поставок
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам экономиста, мировой кофейный рынок испытывал потрясения в течение всего 2024 года.

"Радует одно: несмотря на сложные климатические условия — лесные пожары, засухи, наводнения, эпидемии болезней растений, которые сопровождали производителей кофе на протяжении последних месяцев, — дефицита на данный продукт в нашей стране до конца текущего года точно не будет", — отметила Проданова.

Несмотря на значительное увеличение экспорта кофейного зерна из Бразилии в Россию, снижения цен на кофе ждать не следует, предупредила эксперт.

"Речь идёт о совокупном экспорте кофейных зерен, который измеряется в натуральных измерителях — в тысячах тонн. Если говорить о стоимости одной тонны бразильской продукции, то за последний год она выросла практически на 45%", — пояснила спикер.

Эксперт добавила, что биржевые цены на робусту и арабику выросли вдвое за последние 12 месяцев. В таких условиях стоимость кофе в России будет расти, спрогнозировала Проданова.

"В основе подорожания конечной продукции лежит рост цен на сырьё, обусловленный в определённой степени спекуляциями на рынке и растущими логистическими издержками", — подытожила экономист.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Брази́лия (порт. Brasil МФА: ), официально — Федерати́вная Респу́блика Брази́лия или Федерати́вная Респу́блика Брази́лии (порт. República Federativa do Brasil МФА: ) — суверенное государство в Южной Америке. Площадь — 8 515 767 км² (эквивалентна 47,3 % южноамериканской территории).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Сейчас читают
Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился
Туризм
Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился Аудио 
Какие бренды сливочного масла получили Знак качества в России
Еда и рецепты
Какие бренды сливочного масла получили Знак качества в России Аудио 
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду
Садоводство, цветоводство
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду Аудио 
Популярное
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту

Пирожки с капустой на кефире — отличный вариант бездрожжевой выпечки. Хрустящее тонкое тесто и много вкусной начинки.

Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Дело не в модели: справится ли российская ПВО с французскими истребителями Mirage 2000
Дело не в модели: справится ли российская ПВО с французскими истребителями Mirage 2000
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду
БМД-4М. Современная боевая машина десанта опять выходит на тропу войны Дмитрий Плотников Как писали письма в допетровской Руси Сергей Лебедев Топ археологических находок, которые олицетворяют нераскрытые секреты технологий прошлого Игорь Буккер
Россия заставила мир всерьёз задуматься о покупке серебра
Три породы собак, которых кинолог не рекомендует держать дома
Дополняем кошачье меню: 7 продуктов с хозяйского стола, которые можно безопасно давать
Дополняем кошачье меню: 7 продуктов с хозяйского стола, которые можно безопасно давать
Последние материалы
Нобелевским лауреатом стала кореянка, которая не любит шашлык
Как не потратить лишнее на продукты: экономные советы эксперта
Эксперт рассказал, как можно уберечь ребенка от мошенников
Силуанов рассказал, как обстоят дела с единой валютой стран БРИКС
Ленинградский зоопарк рассказал, что чёрных пантер не существует
Минеральные и органические удобрения: когда и как применять для идеального урожая
Фига в кармане. Лондон не разрешил Зеленскому бить западными ракетами удары вглубь РФ
Через миллиард лет: как Солнце уничтожит макроскопическую жизнь на Земле
Велоспорт: как правильно выбрать велосипед и настроить его под себя
Диета для малоподвижных: частые перекусы вместо плотных приёмов пищи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.