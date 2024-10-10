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Роскомнадзор объявил, что блокировка Steam не планируется

Экономика

Роскомнадзор не планирует ограничивать доступ к игровой платформе Steam в России. Как сообщили представители ведомства агентству ТАСС, Steam удалил порядка 250 материалов, на которые ранее поступали претензии.

Роскомнадзор объявил, что блокировка Steam не планируется
Фото: commons.wikimedia.org by Free-Photos from Pixabay, PDM

"В отношении сервиса Steam в настоящий момент ограничительных мер не планируется", — рассказали в Роскомнадзоре.

Как пояснили в пресс-службе Роскомнадзора, ведомство фиксировало размещение на платформе Steam противоправного контента, ссылки на который вносились в Единый реестр запрещенной информации. Однако в соответствии со статьей 15.1 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", это не влечет за собой автоматическую блокировку интернет-ресурса — вместо этого провайдеру хостинга и владельцу платформы направляются требования об удалении запрещенной информации.

Уточнения

Steam ([stiːm], с англ. — "пар") — онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ, разработанный и поддерживаемый компанией Valve. 

Роскомнадзор — российский федеральный орган исполнительной власти, занимающийся регулированием связи, информационных технологий и СМИ. Роскомнадзор также регулирует защиту персональных данных и работу радиочастотной службы.
 

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Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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