Роскомнадзор объявил, что блокировка Steam не планируется

Роскомнадзор не планирует ограничивать доступ к игровой платформе Steam в России. Как сообщили представители ведомства агентству ТАСС, Steam удалил порядка 250 материалов, на которые ранее поступали претензии.

Фото: commons.wikimedia.org by Free-Photos from Pixabay, PDM

"В отношении сервиса Steam в настоящий момент ограничительных мер не планируется", — рассказали в Роскомнадзоре.

Как пояснили в пресс-службе Роскомнадзора, ведомство фиксировало размещение на платформе Steam противоправного контента, ссылки на который вносились в Единый реестр запрещенной информации. Однако в соответствии со статьей 15.1 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", это не влечет за собой автоматическую блокировку интернет-ресурса — вместо этого провайдеру хостинга и владельцу платформы направляются требования об удалении запрещенной информации.

Уточнения

Steam ([stiːm], с англ. — "пар") — онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ, разработанный и поддерживаемый компанией Valve.



Роскомнадзор — российский федеральный орган исполнительной власти, занимающийся регулированием связи, информационных технологий и СМИ. Роскомнадзор также регулирует защиту персональных данных и работу радиочастотной службы.





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