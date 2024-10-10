Эликсир долголетия: из Сибири сотнями тонн вывозят в Азию чудодейственное растение

В 2024 году из Сибири в азиатские страны экспортировано 305 тонн консервированного папоротника, который ценится там за свои омолаживающие свойства, считаясь настоящим эликсиром долголетия, пишет EADaily.
По информации телеграм-канала "ФТС России", всего через таможенные службы региона с начала 2024 года прошло 830 тонн консервированной продукции, включая папоротник, варенье, томатную пасту, кукурузу, грибы, рыбные и другие консервы.
Отмечается, что больше всего таких товаров экспортируют Алтайский край, Томская и Иркутская области.
Папоротникови́дные или па́поротники (лат. Polypodióphyta), — отдел сосудистых растений, в который входят как современные папоротники, так и одни из древнейших высших растений, появившихся около 405 млн лет назад в девонском периоде палеозойской эры.
Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.
Сиби́рь — обширный природный и исторический регион в Северной Азии, ограниченный с запада — Уральскими горами, с востока — водораздельными хребтами, разделяющими бассейны Северного Ледовитого и Тихого океанов (исторически — Тихим океаном), с севера — Северным Ледовитым океаном, с юга — государственной границей России.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Пирожки с капустой на кефире — отличный вариант бездрожжевой выпечки. Хрустящее тонкое тесто и много вкусной начинки.