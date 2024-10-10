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Эликсир долголетия: из Сибири сотнями тонн вывозят в Азию чудодейственное растение

0:42
Экономика

В 2024 году из Сибири в азиатские страны экспортировано 305 тонн консервированного папоротника, который ценится там за свои омолаживающие свойства, считаясь настоящим эликсиром долголетия, пишет EADaily.

Эликсир долголетия: из Сибири сотнями тонн вывозят в Азию чудодейственное растение
Фото: commons.wikimedia.org by Hugo.arg, CC BY-SA 3.0

По информации телеграм-канала "ФТС России", всего через таможенные службы региона с начала 2024 года прошло 830 тонн консервированной продукции, включая папоротник, варенье, томатную пасту, кукурузу, грибы, рыбные и другие консервы.

Отмечается, что больше всего таких товаров экспортируют Алтайский край, Томская и Иркутская области.

Уточнения

Папоротникови́дные или па́поротники (лат. Polypodióphyta), — отдел сосудистых растений, в который входят как современные папоротники, так и одни из древнейших высших растений, появившихся около 405 млн лет назад в девонском периоде палеозойской эры.

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

Сиби́рь — обширный природный и исторический регион в Северной Азии, ограниченный с запада — Уральскими горами, с востока — водораздельными хребтами, разделяющими бассейны Северного Ледовитого и Тихого океанов (исторически — Тихим океаном), с севера — Северным Ледовитым океаном, с юга — государственной границей России.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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