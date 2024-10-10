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Эксперт рассказала, как изменение категории земель сельскохозяйственного назначения в иной формат будет происходить теперь

2:59
Экономика

В ближайшем будущем изменение статуса земель сельскохозяйственного назначения на другие категории станет значительно более сложным процессом. Для этого согласование потребуется не только с региональными органами власти, но и с федеральным центром.

Эксперт рассказала, как изменение категории земель сельскохозяйственного назначения в иной формат будет происходить теперь
Фото: commons.wikimedia.org by Maasaak, CC BY-SA 4.0

В интервью для NewsInfo.Ru юрист Московского Союза садоводов, кандидат юридических наук Оксана Васильева, пояснила, как данные нововведения отразятся на конституционных правах частной собственности.

"Нет, конечно. И сейчас такое есть. То есть, если у нас, допустим, какие-то земли, и у них есть какое-то назначение, и это назначение невозможно сменить, то либо мы его используем по этому назначению, либо мы не используем, либо мы получаем штраф за законное использование без назначения этих угодий", — объяснила эксперт.

Специалист привела конкретный пример, чтобы показать, насколько важно тщательно и грамотно соблюдать всю юридическую процедуру при совершении сделок купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения.

"Вот у меня есть клиент, который искал себе земельный участок под лакокрасочное производство и так далее, но у них бы там были сливы, то есть отходный материал. Взяли они землю, им пообещал продавец, что они возьмут землю сельхозназначения, и якобы они потом переведут, это Подмосковье, и они не проверили детали. Значит, он купил эту землю, и начали процедуру, а им правительство Московской области отказ, потому что у него химическая деятельность, химпроизводство, идет загрязнение окружающей среды”, — рассказала Оксана Васильева.

В данном случае нарушения прав собственника нет, поскольку он был обязан провести должную юридическую проверку участка перед его приобретением. Это пример того, насколько важно тщательно изучать все детали при заключении сделок с сельскохозяйственными землями.

Основная цель нововведений в земельном законодательстве — предотвратить дальнейшее сокращение площади пахотных земель и уменьшить количество злоупотреблений, связанных с переводом земель сельскохозяйственного назначения в другие категории в различных регионах. Это особенно актуально для земель, расположенных вблизи крупных городов, так как стоимость таких участков обычно выше, а процедура их перевода и изменения целевого использования часто бывает непрозрачной и коррупционной.

По данным Росреестра, площадь земель сельскохозяйственного назначения в России составляет 379 678 400 га. В последние годы наблюдается рост площадей, вводимых в сельскохозяйственный оборот. Очевидно, что эта тенденция сохранится, а новеллы в законодательстве станут стимулом для ее дальнейшего развития.

Уточнения

Се́льское хозя́йство - отрасль экономики, направленная на обеспечение населения продовольствием и получение сырья для ряда отраслей промышленности. Отрасль является одной из важнейших, представленной практически во всех странах мира. 

Земе́льный уча́сток; арх. уго́дье - часть земной поверхности, имеющая фиксированную границу.
 

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Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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