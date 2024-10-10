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Российская авиация на пути к рекордной выручке в 2024 году

1:19
Экономика

Совокупная выручка российских авиакомпаний по итогам 2024 года достигнет рекордного уровня — 1,8 трлн рублей. Этот показатель станет самым высоким за всю историю наблюдений, сообщает РБК со ссылкой на данные АКРА (Аналитического кредитного рейтингового агентства).

Российская авиация на пути к рекордной выручке в 2024 году
Фото: airliners.net by Timo Breidenstein is licensed under GNU Free Documentation License

Восстановление рынка авиации началось ещё в прошлом году, когда доходы авиаперевозчиков вернулись к уровням 2019 года, составив 1,4 трлн рублей.

Главные факторы роста — увеличение пассажирских перевозок и повышение доходных ставок. Однако, несмотря на рост доходов, пассажиропоток ещё не достиг уровня до пандемии. В 2023 году он составил 105 млн человек, что ниже показателя 2019 года (128,1 млн человек).

Старший директор группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин отметил, что нынешний авиационный флот России ограничивает возможности дальнейшего роста перевозок: максимум, которого могут достичь авиакомпании, — 115-120 млн пассажиров в год.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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