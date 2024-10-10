Российский рынок захватили аналоги популярного препарата Оземпик

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Продажи аналогов известного лекарства для борьбы с диабетом, "Оземпика", превзошли продажи оригинала на российском рынке, сообщает РБК.

Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Согласно данным аналитической компании DSM Group, за первые восемь месяцев 2024 года в России было продано 829,9 тысячи упаковок препаратов с международным непатентованным наименованием "Семаглутид" на общую сумму 4,9 млрд рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2023 года, когда было продано 206,8 тысячи упаковок на 2,1 млрд рублей, рост оказался значительным.

Препарат "Семаглутид", популярный среди пациентов с диабетом второго типа, представлен на рынке в различных формах, и его аналоги стремительно набирают популярность на фоне ухода оригинального "Оземпика" с российского рынка.

Влияние на этот рост оказал как дефицит оригинальных лекарств, так и востребованность среди врачей и пациентов более доступных аналогов.

Уточнения

Семаглутид — лекарственное средство, агонист рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (аГПП-1).



Ана́лог (от др.-греч. ἀνάλογος − соответственный, соразмерный) — объект (техническое решение) того же назначения, близкий по совокупности существенных признаков.



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