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Названы наиболее популярные среди россиян виды рыбы

1:27
Экономика

Согласно данным, представленным президентом Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий (ВАРПЭ) Германом Зверевым, среди россиян наиболее популярны такие виды рыбы, как скумбрия, сельдь, горбуша, минтай, форель, семга, килька и шпроты.

Названы наиболее популярные среди россиян виды рыбы
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Особо бюджетными видами рыбы остаются сельдь и минтай, к ним также добавляются навага, путассу, мойва и зубатка, которые считаются самыми доступными на рынке. Однако цены на некоторые виды рыбы, включая горбушу, существенно выросли.

В этом году добыча горбуши достигла 20-летнего минимума, что и привело к росту цен: с 152 рублей до 270 рублей на Дальнем Востоке. По словам Зверева, на 6 октября было добыто всего 136 тысяч тонн горбуши, что в 3,5 раза меньше показателей рекордного 2023 года. Этот рост цен стал одной из причин того, что рыба становится менее доступной для многих россиян, сообщает РИА Новости.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на правительственном часе также отметила, что доля рыбы в потребительской корзине россиян не превышает 2%, что подтверждает высокие цены и низкую доступность этого продукта для широких слоев населения.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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