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Малый бизнес бьёт рекорды: число цветочных магазинов выросло на 17%

1:34
Экономика

В 2024 году российские предприниматели малого и среднего бизнеса (МСБ) активно расширяли свои розничные сети, особенно в сегменте цветочных магазинов, рост которых составил 17% год к году.

Малый бизнес бьёт рекорды: число цветочных магазинов выросло на 17%
Фото: Flickr by direct2Florist, CC BY 2.0

Помимо этого, популярными среди новых предприятий стали продуктовые лавки, магазины "у дома" и киоски уличной еды. Доля специализированных продуктовых магазинов составила 6% от всех новых торговых точек, магазинов "у дома" — 5%, а уличные киоски — 4%.

Аналитики также отметили, что за первые девять месяцев 2024 года средний оборот предприятий МСБ увеличился на 15%, демонстрируя положительную динамику в сфере продовольственной торговли и услуг. Продуктовые магазины и кафе показывают наибольший рост: выручка магазинов "у дома" выросла на 18%, а количество продаж — на 5%. Специализированные продуктовые лавки увеличили доходы на 25%, а киоски с мороженым и пекарни также продемонстрировали значительный рост. Сфера услуг, включая туризм, спортцентры и салоны красоты, также отметилась заметным увеличением выручки, сообщает РИА Новости.

Географически большинство новых розничных точек открылось в Москве, Московской области, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге, а также в Ростовской, Свердловской, Самарской, Новосибирской, Нижегородской и Челябинской областях.

Уточнения

Ма́лое предпринима́тельство (малый би́знес) — предпринимательство, опирающееся на деятельность небольших независимых фирм, малых предприятий.

Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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