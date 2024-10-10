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Засуха обрушила урожай пшеницы: мировые запасы на грани минимума

1:19
Экономика

Плохие погодные условия, в частности засуха, привели к резкому сокращению урожая пшеницы в ведущих странах-экспортерах, сообщает Reuters.

Засуха обрушила урожай пшеницы: мировые запасы на грани минимума
Фото: freepik.com by montypeter, PDM

Согласно прогнозам, мировые запасы пшеницы в 2024–2025 году достигнут девятилетнего минимума. Это создаёт дополнительное напряжение на рынках, что уже отражается на биржевых ценах. Так, черноморская пшеница в Юго-Восточной Азии котируется по $280 за тонну, что на $15 выше, чем месяцем ранее.

По данным Министерства сельского хозяйства США, несмотря на рекордный прогноз мирового производства в 796,88 млн тонн, конечные запасы всё же продолжат снижаться. Это связано с тем, что фермеры в странах, таких как Австралия и Канада, сдерживают продажи, ожидая роста цен. Такая тактика приводит к проблемам у трейдеров, которые сталкиваются с нехваткой предложения, несмотря на подписанные контракты с мукомольными предприятиями.

Эксперты отмечают, что напряжение на рынке пшеницы будет усиливаться, если погодные условия и тенденции в поведении фермеров не изменятся в ближайшее время.

Уточнения

За́суха — это явление продолжительной нехватки воды, будь то атмосферные (осадки ниже среднего), поверхностные или грунтовые воды.

Пшени́ца (лат. Tríticum) — род травянистых, в основном однолетних, растений семейства Злаки, или Мятликовые (Poaceae), ведущая зерновая культура во многих странах.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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