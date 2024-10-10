Якутия укрепит газовую отрасль России новыми месторождениями

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

На Петербургском международном газовом форуме было подписано соглашение о разработке двух лицензионных участков в Якутии — Улугурского и Эргеджейского месторождений.

Фото: commons.wikimedia.org by Bella Bellini, CC BY-SA 4.0

В присутствии главы Якутии Айсена Николаева соглашение подписали генеральные директора компаний "Алроса-газ", "Сахатранснефтегаз" и ГДК "Ленск-газ". Компании займутся совместным финансированием геологоразведочных работ.

Глава Якутии отметил значительный социально-экономический потенциал проекта. Он подчеркнул, что развитие месторождений создаст новые рабочие места и обеспечит дополнительные налоговые поступления в бюджеты разных уровней. Это также способствует укреплению топливно-энергетической базы региона. Компания "Алроса" планирует газификацию своих промышленных объектов и заинтересована в увеличении объемов поставок экологически чистого и экономичного голубого топлива.

Подписание соглашения не только стимулирует развитие нефтегазовой отрасли в Якутии, но и открывает новые возможности для расширения ресурсной базы углеводородного сырья в республике, что в перспективе принесет пользу экономике всей страны.

Уточнения

Месторожде́ние полезных ископаемых — природное скопление (местоскопление, местонахождение) минерального вещества (полезного ископаемого) на поверхности или в недрах Земли.



Яку́тия официально — Республика Саха́ или Республика Саха́ (Яку́тия) (аббревиатура РС(Я)) (якут. Саха Өрөспүүбүлүкэтэ, Саха Сирэ — «земля якутов», аббревиатура СӨ) — субъект Российской Федерации, республика в её составе.



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