Китайские космические стартапы наступают на пятки SpaceX

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

В последние годы Китай активно наращивает свои возможности в коммерческом космосе, создавая условия для частных компаний, сообщает Bloomberg.

Фото: Роскосмос is licensed under public domain

Хотя до сих пор космодромы и другие ресурсы оставались преимущественно в руках государственных предприятий, связанных с армией, новые объекты на Хайнане свидетельствуют о постепенных изменениях. В частности, строительство космодрома и суперкомпьютерного центра стоимостью около 1,2 миллиарда юаней стало важным шагом в поддержку частных стартапов, таких как Deep Blue Aerospace.

Несмотря на это, частные компании сталкиваются с ограниченной поддержкой по сравнению с американским SpaceX, получившим более 18 миллиардов долларов в виде контрактов от NASA и Пентагона.

Однако китайские стартапы в космической сфере постепенно играют всё большую роль, даже если ключевые проекты, такие как создание низкоорбитальных спутниковых группировок, остаются в руках государственных предприятий. Такие инициативы рассматриваются правительством как важная часть национальной инфраструктуры.

Несмотря на отставание от США, Китай может воспользоваться опытом и стратегией, разработанной американскими властями для поддержки частных космических компаний.

Уточнения

Косми́ческое простра́нство ко́смос (др.-греч. κόσμος — «упорядоченность», «порядок») — относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел.



Старта́п (от англ. startup company от start up букв. «запускать») — компания с короткой историей операционной деятельности и анализа рынка .



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