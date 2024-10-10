Война за рынок электромобилей: Германия отказывается уступать Китаю

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

На фоне продолжающейся напряжённости в автомобильной промышленности Германия сталкивается с серьёзными вызовами, обусловленными успехом Китая в производстве электрических автомобилей, сообщает ZeroHedge.

Фото: Wikipedia by MikesPhotos from Pixabay, PDM

Две из трёх ключевых стратегических опор, на которых строилась внешняя политика Германии в эпоху Ангелы Меркель, больше не действуют: дешевая энергия из России и крупный экспортный рынок в Китае. Это усугубляет проблемы немецких автопроизводителей.

Несмотря на трудности, Германия проголосовала против введения тарифов на китайские электромобили, тогда как Франция поддержала эту меру. Примечательно, что обе страны являются производителями автомобилей, но Франция поддерживает введение тарифов, в то время как Германия, экспортирующая значительно больше машин в Китай и имеющая там производства, выступила против.

Тем не менее, китайские автопроизводители продолжают наращивать производство, в том числе в сегменте роскошных автомобилей, что лишь усиливает конкуренцию.

Уточнения

Эле́ктромоби́ль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями (электропривод) с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумулятор).



Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.



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