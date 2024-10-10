В России могут изменить условия труда для молодых специалистов

В ноябре Государственная Дума рассмотрит законопроект, касающийся смягчения правил допуска несовершеннолетних к вредным и опасным работам, сообщает "Российская газета".
Сейчас выпускники средних специальных учебных заведений, которым чаще всего 17 лет, не могут устроиться на промышленные предприятия или в лаборатории, несмотря на профессиональную подготовку. Инициатор закона, председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, считает, что это препятствует трудоустройству молодых специалистов.
Согласно законопроекту, предполагается внесение изменений в Трудовой кодекс, чтобы Кабмин мог устанавливать специальные условия трудоустройства подростков до 18 лет, которые прошли программы среднего профессионального образования. Эти условия включают обязательный медицинский осмотр, обучение правилам охраны труда и работу под руководством опытного наставника.
Труд — целенаправленная деятельность человека по созданию материальных и духовных благ, которые удовлетворяют как индивидуальные, так и общественные потребности.
Работа или труд — деятельность человека, направленная на создание ценностей либо на удовлетворение потребностей индивида и других людей.
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