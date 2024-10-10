В России могут изменить условия труда для молодых специалистов

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

В ноябре Государственная Дума рассмотрит законопроект, касающийся смягчения правил допуска несовершеннолетних к вредным и опасным работам, сообщает "Российская газета".

Фото: commons.wikimedia.org by D. Sharon Pruitt, owner of Pink Sherbet Photography, CC BY 2.0

Сейчас выпускники средних специальных учебных заведений, которым чаще всего 17 лет, не могут устроиться на промышленные предприятия или в лаборатории, несмотря на профессиональную подготовку. Инициатор закона, председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, считает, что это препятствует трудоустройству молодых специалистов.

Согласно законопроекту, предполагается внесение изменений в Трудовой кодекс, чтобы Кабмин мог устанавливать специальные условия трудоустройства подростков до 18 лет, которые прошли программы среднего профессионального образования. Эти условия включают обязательный медицинский осмотр, обучение правилам охраны труда и работу под руководством опытного наставника.

Уточнения

Труд — целенаправленная деятельность человека по созданию материальных и духовных благ, которые удовлетворяют как индивидуальные, так и общественные потребности.



Работа или труд — деятельность человека, направленная на создание ценностей либо на удовлетворение потребностей индивида и других людей.



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