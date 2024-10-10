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Количество производителей косметики в России выросло на 30%

1:33
Экономика

Российский парфюмерно-косметический рынок переживает значительные изменения, о чем рассказали на конференции "Косметика в России" в рамках выставки InterCHARM.

Количество производителей косметики в России выросло на 30%
Фото: flickr.com by O Boticário SPFW, CC BY 2.0

За последние два года заметно выросло количество отечественных производителей и потребителей. В сентябре 2024 года в России насчитывалось около 2000 производителей косметики и парфюмерии, что на 30% больше, чем пять лет назад. Большинство предприятий расположены в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск, а 97% из них — это малый и средний бизнес.

Увеличивается и число потребителей, включая более молодую аудиторию. За последние пять лет возраст начала интереса к косметике снизился с 17 до 14 лет, что говорит о расширении спроса. Также интерес к уходовым средствам заметно проявляют молодые мужчины. Однако только 36% россиян интересуются темой красоты регулярно, сообщает "Российская газета".

Одним из главных факторов роста индустрии является тренд на сближение понятий красоты и долголетия, применение искусственного интеллекта в производстве и борьба с тревожностью и гиперусталостью в обществе. Тем не менее, производители сталкиваются с рядом сложностей: дефицит квалифицированных кадров, проблемы с финансированием, трудности с продвижением брендов и нехватка качественного сырья.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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