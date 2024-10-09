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Власти Белоруссии закроют дефицит бюджета кредитом от России

0:56
Экономика

Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов сообщил, что власти республики планируют привлечь кредит от Российской Федерации для покрытия части дефицита бюджета на 2025 год.

Власти Белоруссии закроют дефицит бюджета кредитом от России
Фото: Openverse by User 699, CC BY-SA 4.0

Ожидается, что дефицит составит около 4,5 млрд белорусских рублей, что эквивалентно примерно 1,37 млрд долларов. Из этой суммы 1 млрд рублей планируется получить за счет внешних заимствований, значительная часть которых будет поступать из России в форме кредита, передает ТАСС.

В соответствии с бюджетным проектом, дефицит не должен превышать 3% от ВВП, однако в следующем году прогнозируется более низкий показатель — около 1,6% ВВП. Селиверстов отметил, что это "приемлемый уровень" дефицита, что позволяет сохранить стабильность экономики страны.

Уточнения

Бюдже́тный дефици́т — превышение расходов бюджета над его доходами.

Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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