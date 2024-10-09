В Аргентине отказываются от чётких сроков отмены валютных барьеров

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Правительство Аргентины не торопится отменять валютные ограничения, введенные в 2019 году.

Фото: senado.gob.ar by Senado de la Nación Argentina, PDM

Президент страны Хавьер Милей в интервью газете Financial Times подтвердил, что пока решение по этому вопросу не принято. Он подчеркнул, что его политика, основанная на либертарианских взглядах, исключает четкие временные рамки. По его словам, важнее стабилизировать экономику и избежать рисков для граждан.

Министр экономики Луис Капуто также поддержал эту позицию, указав, что снятие ограничений не должно быть поспешным, а приоритетом остаётся восстановление доверия к экономике Аргентины. Он подчеркнул, что быстрые решения могут навредить инвестициям в реальный сектор, сообщает ТАСС.

По мнению Капуто, важным шагом может стать реструктуризация долга с помощью Международного валютного фонда. Это позволит стране нарастить резервы и, возможно, поможет снять валютные ограничения.

Уточнения

Аргенти́на (исп. Argentina [aɾxenˈtina]), официальное название — Аргенти́нская Респу́блика (исп. República Argentina [reˈpuβlika aɾxenˈtina]) — второе после Бразилии по территории и третье после Бразилии и Колумбии по населению государство Южной Америки.



Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы.



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