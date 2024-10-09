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Канада выделила помощь в размере $15 млн для граждан Ливана

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Экономика

Канада продолжает увеличивать свою гуманитарную помощь Ливану на фоне обострения конфликта в стране.

Канада выделила помощь в размере млн для граждан Ливана
Фото: freepik.com by bearfotos, PDM

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила о новом пакете помощи в размере 15 млн канадских долларов (11 млн долларов США), который будет направлен на поддержку гражданского населения Ливана. Это уже второй крупный транш, предоставленный за короткий срок: в конце сентября Оттава выделила 10 млн канадских долларов на аналогичные цели.

Канадская помощь включает в себя продукты питания, воду и медикаменты, которые предназначены для тех, кто страдает от последствий вооруженного конфликта. Жоли подчеркнула, что правительство Канады крайне обеспокоено ситуацией в регионе и призывает все стороны конфликта соблюдать права мирных жителей и как можно скорее достичь перемирия.

Уточнения

Кана́да (англ. Canada МФА: ; фр. Canada МФА: ) — государство в Северной Америке, крупнейшее по площади на этом континенте и второе по площади в мире.

Лива́н (араб. لبنان‎, фр. Liban), официальное название — Лива́нская Респу́блика (араб. الجمهورية اللبنانية‎, фр. République libanaise), — государство на Ближнем Востоке, расположенное в гористой местности на восточном берегу Средиземного моря.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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