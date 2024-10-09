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Мало, и цены высокие: Матвиенко заявила о недоступности рыбы для большинства россиян

1:21
Экономика

Рыба стала недоступной для большинства россиян: её доля в продуктовой корзине по итогам прошлого года составила всего 2,1%, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании.

Мало, и цены высокие: Матвиенко заявила о недоступности рыбы для большинства россиян
Фото: freepik.com by drobotdean, PDM

Матвиенко подчеркнула, что благодаря труду рыбаков Россия сохраняет статус одной из крупнейших рыболовных держав мира, но несмотря на это, рыба не попадает на стол российских граждан. Она отметила, что прилавки магазинов не радуют рыбным разнообразием, а цены на рыбу достаточно высокие.

Спикер добавила, что цены на рыбную продукцию продолжают расти. Так, в сентябре прошлого года рыбаки продавали горбушу по 152 рубля, а сейчас она стоит 270 рублей, привела пример Матвиенко. Кроме того, выросла цена на белую рыбу, которая всегда считалась более дешёвой. Например, за филе трески придется отдать около 2 000 рублей за килограмм.

Ранее в Росрыболовстве спрогнозировали, что добыча тихоокеанских лососей в России в 2024 году может стать самой низкой за последние 20 лет. В условиях дефицита рыбы цены на горбушу и красную икру в стране значительно возросли.

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом.

Россия́не (ед. ч. россия́нин, россия́нка), российский народ, российская нация — политоним, историческая и социально-политическая общность, политическая, или гражданская нация, сообщество граждан Российской Федерации различной этнической, религиозной, социальной и иной принадлежности, которая консолидировалась на основе исторической российской государственности.

Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.

Валенти́на Ива́новна Матвие́нко (в девичестве Тю́тина, род. 7 апреля 1949, Шепетовка, Каменец-Подольская область, Украинская ССР, СССР) — советский и российский политический и государственный деятель, дипломат.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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