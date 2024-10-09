Тюменские застройщики придумали способ стимулировать продажи недвижимости, не снижая стоимость

Застройщики Тюменской области продолжают удерживать цену за квадратный метр в новостройках, вводя вместо снижения стоимости различные акции. Об этом URA. RU рассказала главный аналитик группы компаний "Меридиан" Светлана Молодкина.
Девелоперы используют различные механизмы, чтобы компенсировать отсутствие снижения стоимости квадратного метра. Один из таких механизмов — субсидирование процентной ставки, при котором минимальная ставка для покупателя может составлять от 3,5% в год.
Набирает популярность и рассрочка платежа, которая проходит модификации и теперь предлагает персонализированные предложения, такие как рассрочка для беременных.
Застройщики также предлагают частичное или полное возмещение ремонта в квартире.
Однако, согласно последнему докладу главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, такие акции лишь вредят рынку недвижимости.
Участники прошедшего в Тюмени круглого стола, посвящённого отмене господдержки ипотеки, озвучили мысль регулятора о том, что если застройщики будут продолжать вводить эти механизмы, то будет необходимо просить правительство страны принять обязательный ипотечный стандарт.
По последним данным аналитиков агентства "Этажи", рост рынка жилья в Тюменской области в третьем квартале года сократился на 70%. Регион продолжает оставаться в лидерах по объемам строительства, а стоимость жилья продолжает расти прежними темпами. В сентябре средняя цена 1 квадратного метра "от застройщика" превысила порог в 140 тысяч рублей.
Тюме́нская о́бласть — субъект Российской Федерации, расположенный на юге Западной Сибири. Входит в состав Уральского федерального округа, является частью Западно-Сибирского экономического района.
Деве́лопмент (также деве́лопмент недви́жимости, деве́лопинг; от англ. real estate development «совершенствование, развитие недвижимости») — предпринимательская деятельность, связанная с созданием объекта недвижимости, реконструкцией или изменением существующего здания или земельного участка, приводящая к увеличению их стоимости.
Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
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