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Тюменские застройщики придумали способ стимулировать продажи недвижимости, не снижая стоимость

1:48
Экономика

Застройщики Тюменской области продолжают удерживать цену за квадратный метр в новостройках, вводя вместо снижения стоимости различные акции. Об этом URA. RU рассказала главный аналитик группы компаний "Меридиан" Светлана Молодкина.

Тюменские застройщики придумали способ стимулировать продажи недвижимости, не снижая стоимость
Фото: flickr.com by Брусника, CC BY-SA 2.0

Механизмы застройщиков

Девелоперы используют различные механизмы, чтобы компенсировать отсутствие снижения стоимости квадратного метра. Один из таких механизмов — субсидирование процентной ставки, при котором минимальная ставка для покупателя может составлять от 3,5% в год.

Набирает популярность и рассрочка платежа, которая проходит модификации и теперь предлагает персонализированные предложения, такие как рассрочка для беременных.

Застройщики также предлагают частичное или полное возмещение ремонта в квартире.

Мнение Центробанка

Однако, согласно последнему докладу главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, такие акции лишь вредят рынку недвижимости.

Участники прошедшего в Тюмени круглого стола, посвящённого отмене господдержки ипотеки, озвучили мысль регулятора о том, что если застройщики будут продолжать вводить эти механизмы, то будет необходимо просить правительство страны принять обязательный ипотечный стандарт.

Рынок жилья в Тюменской области

По последним данным аналитиков агентства "Этажи", рост рынка жилья в Тюменской области в третьем квартале года сократился на 70%. Регион продолжает оставаться в лидерах по объемам строительства, а стоимость жилья продолжает расти прежними темпами. В сентябре средняя цена 1 квадратного метра "от застройщика" превысила порог в 140 тысяч рублей.

Уточнения

Тюме́нская о́бласть — субъект Российской Федерации, расположенный на юге Западной Сибири. Входит в состав Уральского федерального округа, является частью Западно-Сибирского экономического района.

Деве́лопмент (также деве́лопмент недви́жимости, деве́лопинг; от англ. real estate development «совершенствование, развитие недвижимости») — предпринимательская деятельность, связанная с созданием объекта недвижимости, реконструкцией или изменением существующего здания или земельного участка, приводящая к увеличению их стоимости.

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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