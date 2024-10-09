В России закрывают программу софинансирования пенсий: в чём причина, и что предлагают взамен

1:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство России завершает программу софинансирования пенсионных накоплений граждан, которая была запущена в 2014 году. Последний транш в размере 551,7 млн руб. будет выделен в 2025 году из средств Фонда национального благосостояния. Об этом "Ведомостям" рассказал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС Александр Абрамов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

История программы

Программа, действовавшая 10 лет, предполагала удвоение государством взносов граждан от 2 тыс. до 12 тыс. руб. в год. Из 15,9 млн присоединившихся россиян только 6,1 млн выполнили условия участия. Всего граждане внесли около 40 млрд руб.

Однако программа столкнулась с проблемами. Как отметил заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС Александр Абрамов, "сначала в программу записались миллионы, а в 2022 году взносы сделали меньше 180 тыс. человек".

Новый механизм

С 2024 года правительство предлагает новый механизм — программу долгосрочных сбережений (ПДС). Она предусматривает софинансирование взносов государством в зависимости от дохода гражданина, а также налоговый вычет. По состоянию на 20 сентября в рамках ПДС привлечено 75 млрд руб. по 1,3 млн заключённым договорам.

Уточнения

Пенсио́нное обеспе́чение в Росси́и — совокупность действующих в Российской Федерации (РФ) правовых, экономических и организационных институтов и норм, имеющих целью предоставление гражданам материальной поддержки в виде пенсии.

