Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сильнейший ураган "Милтон" надвигается на Флориду
13-летняя девочка убила двух младших сестёр
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
Как правильно употреблять белок в пожилом возрасте: советы эндокринолога
На кураховском направлении российские артиллеристы ликвидировали узел связи ВСУ
Российский турист решил приготовить походную еду дома, произошёл взрыв
В Хабаровске задержан мужчина с 23 кг марихуаны
Новая Lada Granta: на заводе стартовало производство в ярко-синем цвете
Как вести дневник тренировок, и зачем это нужно

В России закрывают программу софинансирования пенсий: в чём причина, и что предлагают взамен

1:42
Экономика

Правительство России завершает программу софинансирования пенсионных накоплений граждан, которая была запущена в 2014 году. Последний транш в размере 551,7 млн руб. будет выделен в 2025 году из средств Фонда национального благосостояния. Об этом "Ведомостям" рассказал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС Александр Абрамов.

В России закрывают программу софинансирования пенсий: в чём причина, и что предлагают взамен
Фото: freepik.com is licensed under public domain

История программы

Программа, действовавшая 10 лет, предполагала удвоение государством взносов граждан от 2 тыс. до 12 тыс. руб. в год. Из 15,9 млн присоединившихся россиян только 6,1 млн выполнили условия участия. Всего граждане внесли около 40 млрд руб.

Однако программа столкнулась с проблемами. Как отметил заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС Александр Абрамов, "сначала в программу записались миллионы, а в 2022 году взносы сделали меньше 180 тыс. человек".

Новый механизм

С 2024 года правительство предлагает новый механизм — программу долгосрочных сбережений (ПДС). Она предусматривает софинансирование взносов государством в зависимости от дохода гражданина, а также налоговый вычет. По состоянию на 20 сентября в рамках ПДС привлечено 75 млрд руб. по 1,3 млн заключённым договорам.

Уточнения

Пенсио́нное обеспе́чение в Росси́и — совокупность действующих в Российской Федерации (РФ) правовых, экономических и организационных институтов и норм, имеющих целью предоставление гражданам материальной поддержки в виде пенсии.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
Красота и стиль
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа Аудио 
Эксперт рассказал, зачем перекупщики подносят лист бумаги к выхлопной трубе машины
Авто
Эксперт рассказал, зачем перекупщики подносят лист бумаги к выхлопной трубе машины Аудио 
Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам
Еда и рецепты
Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам Аудио 
Популярное
Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился

Россияне стали чаще отдыхать в странах СНГ, в частности, в Белорусии. Туристы рассказали о плюсах и минусах поездки в Минск.

Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился
Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам
Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Артемий Лебедев раскритиковал дизайн новых светофоров в Москве: стыдно перед человечеством
Москва продолжает играть в паритет со странами СНГ, когда речь идёт о безопасности России Любовь Степушова Roshel Senator. Канадский броневик для вторжения в Курскую область Дмитрий Плотников От всеобщей электрификации страны к всеобщей бордюризации российской столицы  Сергей Лебедев
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире
Military Watch Magazine: ВСУ потеряли более 20 тыс. военнослужащих в Курской области
Military Watch Magazine: ВСУ потеряли более 20 тыс. военнослужащих в Курской области
Последние материалы
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
Как правильно употреблять белок в пожилом возрасте: советы эндокринолога
На кураховском направлении российские артиллеристы ликвидировали узел связи ВСУ
Российский турист решил приготовить походную еду дома, произошёл взрыв
В Хабаровске задержан мужчина с 23 кг марихуаны
Новая Lada Granta: на заводе стартовало производство в ярко-синем цвете
Как вести дневник тренировок, и зачем это нужно
Нобелевская премия 2024: как искусственный интеллект изменил химию
Блокировка Discord в России: платформа обвиняется в связях с наркоторговлей и экстремизмом
Кокосовая маска для волос от перхоти: результат не заставит вас долго ждать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.