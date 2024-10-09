Байден опустил долю США в мировой экономике до исторического минимума 15%

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Впервые доля США в мировой экономике опустилась ниже 15% при президентстве Джо Байдена, и ожидается, что она достигнет исторического минимума в 14,76% к концу его срока, пишет РИА Новости на основе данных Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Фото: Openverse by Images_of_Money, CC BY 2.0

Исторический контекст

В 1990 году доля США в глобальном ВВП, рассчитанном по паритету покупательной способности, составляла 20,16%. Она достигла максимума в 21,01% в 1999 году, когда американская экономика оценивалась в 9,6 триллиона долларов, а мировая экономика — в 45,85 триллиона.

Впоследствии доля США начала сокращаться. Самое значительное падение произошло между 2006 и 2008 годами, с ежегодным уменьшением на 0,6 процентного пункта.

Временное восстановление при Обаме

Во время второго срока Барака Обамы доля США в мировой экономике увеличилась в последний раз, выросла на 0,31 процентного пункта до 16,26% в 2014 и 2015 годах. Однако это было краткосрочным явлением, и к концу президентства Обамы доля опустилась до 16,04%.

Дальнейшее сокращение при Трампе и Байдене

При Дональде Трампе США потеряли ещё 0,7 процентного пункта. К второму году президентства Байдена доля опустилась ниже 15% впервые, достигнув 14,82% в 2023 году. Согласно оценке МВФ, она снизится ещё на 0,06 процентного пункта в этом году, что приведёт к общему сокращению на 0,58 процентного пункта до 14,76% к концу срока Байдена.

Рост Китая и сокращение Японии

Между тем Китай увеличил свою долю в мировой экономике на 15 процентных пунктов, достигнув 18,76%. Япония, с другой стороны, сократила свою долю на 4,33 процентного пункта за последние 33 года, став соседом США по экономическому сокращению.

Уточнения

Мирово́е хозя́йство (или Всеми́рное хозя́йство, или Мирова́я эконо́мика) — совокупность исторически сложившихся в результате общественного разделения труда отдельных отраслей хозяйства, связанных между собой системой международного разделения труда и международных экономических отношений.



Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший (англ. Joseph Robinette «Joe» Biden, Jr. американское произношение: [ˈbaɪdən] ; род. 20 ноября 1942, Скрантон, Пенсильвания, США) — американский государственный и политический деятель, 46-й действующий президент США с 2021 года.

