Дефицита не будет: эксперт объяснил, как скажется на россиянах неурожай кофе в 2025 году

Россиянам не стоит опасаться дефицита кофе в 2025 году из-за грядущего неурожая, заявил РИА Новости менеджер по коммуникациям компании "Милфудс" Павел Майоров.
Ранее аналитики спрогнозировали мировой неурожай кофейных зёрен в следующем урожайном году.
Майоров отметил, что такая ситуация уже была пять лет назад, но кофейная индустрия вышла из трудного положения.
"Это вовсе не означает, что потребитель в России однозначно заметит сокращение товаров. Напротив, скорее произойдет корректировка стоимости, некоторое изменение ассортимента в магазинах, перераспределение внутри категории", – пояснил он.
Эксперт добавил, что игроки кофейной индустрии уже принимают меры по адаптации к грядущему неурожаю. Кроме того, во многих странах есть государственные программы поддержки производителей, так как кофе является ключевым источником доходов от экспорта.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.
Россия́не (ед. ч. россия́нин, россия́нка), российский народ, российская нация — политоним, историческая и социально-политическая общность, политическая, или гражданская нация, сообщество граждан Российской Федерации различной этнической, религиозной, социальной и иной принадлежности, которая консолидировалась на основе исторической российской государственности; внеэтническое сообщество, основанное на культуре, созданной при взаимодействии всех народов России.
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