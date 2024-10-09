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Дефицита не будет: эксперт объяснил, как скажется на россиянах неурожай кофе в 2025 году

1:01
Экономика

Россиянам не стоит опасаться дефицита кофе в 2025 году из-за грядущего неурожая, заявил РИА Новости менеджер по коммуникациям компании "Милфудс" Павел Майоров.

Дефицита не будет: эксперт объяснил, как скажется на россиянах неурожай кофе в 2025 году
Фото: unsplash.com by Афина Лам, CC0

Ранее аналитики спрогнозировали мировой неурожай кофейных зёрен в следующем урожайном году. 

Майоров отметил, что такая ситуация уже была пять лет назад, но кофейная индустрия вышла из трудного положения.

"Это вовсе не означает, что потребитель в России однозначно заметит сокращение товаров. Напротив, скорее произойдет корректировка стоимости, некоторое изменение ассортимента в магазинах, перераспределение внутри категории", – пояснил он.

Эксперт добавил, что игроки кофейной индустрии уже принимают меры по адаптации к грядущему неурожаю. Кроме того, во многих странах есть государственные программы поддержки производителей, так как кофе является ключевым источником доходов от экспорта.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

Россия́не (ед. ч. россия́нин, россия́нка), российский народ, российская нация — политоним, историческая и социально-политическая общность, политическая, или гражданская нация, сообщество граждан Российской Федерации различной этнической, религиозной, социальной и иной принадлежности, которая консолидировалась на основе исторической российской государственности; внеэтническое сообщество, основанное на культуре, созданной при взаимодействии всех народов России.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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