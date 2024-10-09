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В России назревает дизельный кризис: власти обсуждают экспортные ограничения

1:09
Экономика

Российские нефтяные компании совместно с ведомствами обсуждают возможности ограничения экспорта дизельного топлива, чтобы стабилизировать цены на зимние сорта. Об этом сообщили два источника в отрасли агентству ТАСС.

В России назревает дизельный кризис: власти обсуждают экспортные ограничения
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Минэнерго и представители нефтяной отрасли выражают опасения по поводу возможного дальнейшего роста цен на бирже. На встрече с вице-премьером Александром Новаком снова обсуждали вопрос о необходимости ограничения "серого экспорта".

Один из источников отметил, что на совещании поднимался вопрос о полном запрете экспорта дизельного топлива. Однако Минэнерго выступает против этой меры. В то же время обсуждается возможность увеличения заградительной пошлины на экспорт дизеля для непроизводителей, которая на данный момент составляет 50 тыс. рублей за тонну.

Заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев заявил, что временный запрет на экспорт топлива непроизводителями может быть введен, если цены на бирже продолжат расти. 

Уточнения

Ди́зельное то́пливо — жидкий продукт, использующийся как топливо в дизельном двигателе внутреннего сгорания.

Алекса́ндр Но́вак — российский государственный и политический деятель.

Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) — федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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