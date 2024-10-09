Российские карты "Мир" начали действовать в Никарагуа

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Никарагуа появилась возможность обналичивать средства с карт "Мир", сообщил торговый представитель России в стране Пётр Панкратов в интервью для "Известий".

Фото: audiovisual.ec.europa.eu by Европейская Комиссия, CC BY 4.0

По его словам, на данный момент карты принимаются только для снятия наличных. Первый банкомат, который поддерживает российские карты, установлен в здании компании Credicoop, работающей под брендом "Дельта". Этот банкомат доступен круглосуточно.

Ранее власти Мьянмы выразили желание привлечь больше российских туристов и разработали специальную программу для этой цели. Местные банки уже интегрировались с российским аналогом системы SWIFT, и с 20 февраля карты "Мир" начали функционировать в стране.

Уточнения

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.



Платёжная система «Мир» — российская национальная платёжная система, предоставляющая услуги проведения платёжных операций и выпускающая банковские карты.

