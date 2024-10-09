Российские карты "Мир" начали действовать в Никарагуа

В Никарагуа появилась возможность обналичивать средства с карт "Мир", сообщил торговый представитель России в стране Пётр Панкратов в интервью для "Известий".
По его словам, на данный момент карты принимаются только для снятия наличных. Первый банкомат, который поддерживает российские карты, установлен в здании компании Credicoop, работающей под брендом "Дельта". Этот банкомат доступен круглосуточно.
Ранее власти Мьянмы выразили желание привлечь больше российских туристов и разработали специальную программу для этой цели. Местные банки уже интегрировались с российским аналогом системы SWIFT, и с 20 февраля карты "Мир" начали функционировать в стране.
SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.
Платёжная система «Мир» — российская национальная платёжная система, предоставляющая услуги проведения платёжных операций и выпускающая банковские карты.
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