Ужесточение мер: Госдума намерена приостанавливать работу магазинов за продажу нелегального алкоголя

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Депутат Госдумы Султан Хамзаев высказал мнение о том, что деятельность торговой точки следует приостанавливать даже в случае однократной незаконной продажи алкоголя без лицензии.

Фото: flickr.com by Энджи Гарретт, CC BY 2.0

Он отметил, что немедленные меры должны приниматься в отношении юридических лиц, которые осуществляют такую продажу. По его словам, в случае выявления факта продажи нелегального алкоголя или алкоголя без соответствующей лицензии, необходимо не только приостановить деятельность предприятия, но и впоследствии запретить заниматься любыми видами торговли.

Хамзаев также подчеркнул важность для предпринимателей осознавать строгие рамки закона и неизбежность наказания за подобные правонарушения, пишет РИА "Новости".

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Алкого́ль — в русском языке выступает как синоним для этанола.

