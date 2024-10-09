Ужесточение мер: Госдума намерена приостанавливать работу магазинов за продажу нелегального алкоголя

Депутат Госдумы Султан Хамзаев высказал мнение о том, что деятельность торговой точки следует приостанавливать даже в случае однократной незаконной продажи алкоголя без лицензии.
Он отметил, что немедленные меры должны приниматься в отношении юридических лиц, которые осуществляют такую продажу. По его словам, в случае выявления факта продажи нелегального алкоголя или алкоголя без соответствующей лицензии, необходимо не только приостановить деятельность предприятия, но и впоследствии запретить заниматься любыми видами торговли.
Хамзаев также подчеркнул важность для предпринимателей осознавать строгие рамки закона и неизбежность наказания за подобные правонарушения, пишет РИА "Новости".
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