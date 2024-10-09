Ветер перемен: ФАС меняет подход к долгосрочным тарифам в аэропортах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует внести изменения в регулирование долгосрочных тарифов (от трёх и более лет) на услуги аэропортов.
Согласно предложению ведомства, в расчёт долгосрочных тарифов не будут включаться затраты аэропорта и нормативная прибыль на инвестиционный капитал, если параметры инвестпроекта превышают согласованные с правительственной комиссией, пишут "Известия".
ФАС России считает, что такая мера необходима, когда инвестор решает увеличить пропускную способность терминала или строит более дорогой объект, чем был изначально запланирован.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) — федеральный орган исполнительной власти, контролирующий соблюдение антимонопольного законодательства.
Аэропо́рт — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок, имеющий для этих целей аэродром.
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