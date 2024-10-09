Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Астролог Малеева назвала знаки зодиака, которые лучше всех генерируют идеи
Дефицита не будет: эксперт объяснил, как скажется на россиянах неурожай кофе в 2025 году
Какие удобрения нужны смородине осенью
Какие фрукты и овощи вредны для собак : советы по питанию
Новые популярные направления для осеннего отдыха
Как сохранить психологическое здоровье осенью: советы психолога Сальниковой
Скифы и их тайные обряды: что скрывали древние захоронения в Сибири
Рак лёгкого: незаметные симптомы, которые нельзя игнорировать
Самые популярные немецкие блюда: попробуйте приготовить их дома

Ветер перемен: ФАС меняет подход к долгосрочным тарифам в аэропортах

0:40
Экономика

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует внести изменения в регулирование долгосрочных тарифов (от трёх и более лет) на услуги аэропортов.

Ветер перемен: ФАС меняет подход к долгосрочным тарифам в аэропортах
Фото: United / Continental Airbus A320, new markings by Bill Abbott, CC BY-SA 2.0

Согласно предложению ведомства, в расчёт долгосрочных тарифов не будут включаться затраты аэропорта и нормативная прибыль на инвестиционный капитал, если параметры инвестпроекта превышают согласованные с правительственной комиссией, пишут "Известия".

ФАС России считает, что такая мера необходима, когда инвестор решает увеличить пропускную способность терминала или строит более дорогой объект, чем был изначально запланирован.

Уточнения

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) — федеральный орган исполнительной власти, контролирующий соблюдение антимонопольного законодательства. 

Аэропо́рт — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок, имеющий для этих целей аэродром.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Капустный пирог без муки: отлично подойдёт всем, кто следит за питанием и калориями
Еда и рецепты
Капустный пирог без муки: отлично подойдёт всем, кто следит за питанием и калориями
Ракетный комплекс "Авангард". Российское гиперзвуковое оружие нового поколения
Военные новости
Ракетный комплекс "Авангард". Российское гиперзвуковое оружие нового поколения Аудио 
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире
Советы
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире Аудио 
Популярное
Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился

Россияне стали чаще отдыхать в странах СНГ, в частности, в Белорусии. Туристы рассказали о плюсах и минусах поездки в Минск.

Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился
Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам
Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам
Артемий Лебедев раскритиковал дизайн новых светофоров в Москве: стыдно перед человечеством
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
Сводка с фронта: под Покровском "пропала" целая бригада ВСУ, Киев потеряет Торецк в ближайшую неделю Дмитрий Плотников Байден отменил присутствие на саммите в Германии. Для Украины это плохая новость Любовь Степушова От всеобщей электрификации страны к всеобщей бордюризации российской столицы  Сергей Лебедев
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире
Military Watch Magazine: ВСУ потеряли более 20 тыс. военнослужащих в Курской области
Тушеные кабачки с помидорами в сметане: потрясающе вкусная и сочная закуска
Тушеные кабачки с помидорами в сметане: потрясающе вкусная и сочная закуска
Последние материалы
Какие фрукты и овощи вредны для собак : советы по питанию
Новые популярные направления для осеннего отдыха
Как сохранить психологическое здоровье осенью: советы психолога Сальниковой
Скифы и их тайные обряды: что скрывали древние захоронения в Сибири
Рак лёгкого: незаметные симптомы, которые нельзя игнорировать
Самые популярные немецкие блюда: попробуйте приготовить их дома
Локализация или импорт: каким будет рынок авто России в ближайшие годы
Ветер перемен: ФАС меняет подход к долгосрочным тарифам в аэропортах
На главном железнодорожном вокзале Ярославля предотвратили теракт
Лучшие сорта для фаршированных перцев: советы агронома
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.