Ветер перемен: ФАС меняет подход к долгосрочным тарифам в аэропортах

0:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует внести изменения в регулирование долгосрочных тарифов (от трёх и более лет) на услуги аэропортов.

Фото: United / Continental Airbus A320, new markings by Bill Abbott, CC BY-SA 2.0

Согласно предложению ведомства, в расчёт долгосрочных тарифов не будут включаться затраты аэропорта и нормативная прибыль на инвестиционный капитал, если параметры инвестпроекта превышают согласованные с правительственной комиссией, пишут "Известия".

ФАС России считает, что такая мера необходима, когда инвестор решает увеличить пропускную способность терминала или строит более дорогой объект, чем был изначально запланирован.

Уточнения

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) — федеральный орган исполнительной власти, контролирующий соблюдение антимонопольного законодательства.



Аэропо́рт — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок, имеющий для этих целей аэродром.



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