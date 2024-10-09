Россия заставила мир всерьёз задуматься о покупке серебра

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия собирается значительно увеличить свои резервы драгоценных металлов, что стало одной из ключевых новостей последних дней.

Фото: commons.wikimedia.org by Spreadycz, CC BY-SA 3.0

По данным Интерфакса, Государственный фонд планирует закупить золото, серебро, платину, палладий и драгоценные камни. Примечательно, что в отличие от большинства центральных банков, которые сосредоточены на золоте, Россия делает ставку на серебро. Это может стать важным фактором для роста цен на этот металл до $50 и выше.

Мировая финансовая нестабильность, рост задолженности и ослабление фиатных валют подталкивают центральные банки к диверсификации резервов за счет твердых активов, таких как золото. В 2023 году они закупили 1 037 тонн золота, почти превзойдя рекорд предыдущего года. Однако Россия пошла дальше, обратив внимание на недооцененное серебро, сообщает ZeroHedge.

Хотя объемы закупок серебра пока не раскрываются, эксперты считают, что этот шаг может задать новый тренд для других стран, начавших пересматривать роль серебра в своих резервах. Текущие показатели, такие как соотношение цен на золото и серебро, указывают на возможный рост стоимости серебра до $50, особенно с учетом исторических данных и инфляции.

Уточнения

Простое вещество серебро — это ковкий, блестящий, пластичный переходный благородный металл серо-белого цвета.



Золотой резерв или золотой запас, — запас золота, находящийся в ведении центрального банка и/или министерства финансов государства, являющийся частью золотовалютного резерва.



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