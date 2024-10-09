Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Косметолог Нелюбова рассказала о продуктах для красоты вашей кожи
Можно ли лечить гастрит голоданием? Врач Сухорукова даёт советы
Акулы атакуют туристов: трагический дайвинг в Индонезии
Легко и просто: как вырастить авокадо из косточки в домашних условиях
Тревожные звоночки: как понять, что ваша кошка нуждается в немедленной помощи
Прогноз на будущее: новая экзопланета даёт Земле шанс пережить гибель Солнца
Вкусная профилактика: полифенолы в чёрной фасоли и ежевике помогают организму
Диетолог предупредила пожилых: тилапия — рыба, которой стоит избегать
Молодые водители и маломощные авто — основные виновники ДТП в России

Россия заставила мир всерьёз задуматься о покупке серебра

1:24
Экономика

Россия собирается значительно увеличить свои резервы драгоценных металлов, что стало одной из ключевых новостей последних дней.

Россия заставила мир всерьёз задуматься о покупке серебра
Фото: commons.wikimedia.org by Spreadycz, CC BY-SA 3.0

По данным Интерфакса, Государственный фонд планирует закупить золото, серебро, платину, палладий и драгоценные камни. Примечательно, что в отличие от большинства центральных банков, которые сосредоточены на золоте, Россия делает ставку на серебро. Это может стать важным фактором для роста цен на этот металл до $50 и выше.

Мировая финансовая нестабильность, рост задолженности и ослабление фиатных валют подталкивают центральные банки к диверсификации резервов за счет твердых активов, таких как золото. В 2023 году они закупили 1 037 тонн золота, почти превзойдя рекорд предыдущего года. Однако Россия пошла дальше, обратив внимание на недооцененное серебро, сообщает ZeroHedge.

Хотя объемы закупок серебра пока не раскрываются, эксперты считают, что этот шаг может задать новый тренд для других стран, начавших пересматривать роль серебра в своих резервах. Текущие показатели, такие как соотношение цен на золото и серебро, указывают на возможный рост стоимости серебра до $50, особенно с учетом исторических данных и инфляции.

Уточнения

Простое вещество серебро — это ковкий, блестящий, пластичный переходный благородный металл серо-белого цвета.

Золотой резерв или золотой запас, — запас золота, находящийся в ведении центрального банка и/или министерства финансов государства, являющийся частью золотовалютного резерва.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
Красота и стиль
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа Аудио 
Эксперт рассказал, зачем перекупщики подносят лист бумаги к выхлопной трубе машины
Авто
Эксперт рассказал, зачем перекупщики подносят лист бумаги к выхлопной трубе машины Аудио 
Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился
Туризм
Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился Аудио 
Популярное
Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился

Россияне стали чаще отдыхать в странах СНГ, в частности, в Белорусии. Туристы рассказали о плюсах и минусах поездки в Минск.

Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился
Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам
Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
Артемий Лебедев раскритиковал дизайн новых светофоров в Москве: стыдно перед человечеством
Сводка с фронта: под Покровском "пропала" целая бригада ВСУ, Киев потеряет Торецк в ближайшую неделю Дмитрий Плотников Байден отменил присутствие на саммите в Германии. Для Украины это плохая новость Любовь Степушова От всеобщей электрификации страны к всеобщей бордюризации российской столицы  Сергей Лебедев
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире
Military Watch Magazine: ВСУ потеряли более 20 тыс. военнослужащих в Курской области
Тушеные кабачки с помидорами в сметане: потрясающе вкусная и сочная закуска
Тушеные кабачки с помидорами в сметане: потрясающе вкусная и сочная закуска
Последние материалы
Косметолог Нелюбова рассказала о продуктах для красоты вашей кожи
Можно ли лечить гастрит голоданием? Врач Сухорукова даёт советы
Россия заставила мир всерьёз задуматься о покупке серебра
Акулы атакуют туристов: трагический дайвинг в Индонезии
Легко и просто: как вырастить авокадо из косточки в домашних условиях
Тревожные звоночки: как понять, что ваша кошка нуждается в немедленной помощи
Прогноз на будущее: новая экзопланета даёт Земле шанс пережить гибель Солнца
Вкусная профилактика: полифенолы в чёрной фасоли и ежевике помогают организму
Диетолог предупредила пожилых: тилапия — рыба, которой стоит избегать
Молодые водители и маломощные авто — основные виновники ДТП в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.