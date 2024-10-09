Рост ипотечных сделок привёл к рекордам на рынке недвижимости

1:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Средний размер ипотечного кредита в России в сентябре 2024 года достиг рекордных 4,81 млн рублей, увеличившись на 4% по сравнению с августом и на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает агентство Frank RG, ссылаясь на информацию от ведущих банков.

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В ВТБ средняя сумма ипотечного кредита составила 5,22 млн рублей, что соответствует росту на 4% по сравнению с августом, но при этом уменьшению на 3% в годовом выражении. Аналогичная динамика наблюдается и в других банках. Так, в "Абсолют банке" средняя сумма ипотечного кредита на новостройки достигла 7 млн рублей, на вторичное жилье — 4 млн рублей. Заместитель председателя правления Антон Павлов объясняет этот рост влиянием высоких процентных ставок по рыночным программам, что ограничивает возможные суммы кредитования для заемщиков. По его словам, клиенты стремятся уменьшить долговую нагрузку, внося больше собственных средств при покупке жилья, сообщают "Ведомости".

Снижение доступности жилья также связано с высоким спросом на льготные программы, которые сохраняются для первичного рынка, предлагая более низкие ставки. Это позволяет увеличивать сумму кредита без значительного увеличения ежемесячных платежей. Тем не менее, некоторые эксперты считают, что льготная ипотека негативно влияет на рынок. Глава компании "Этажи" Ильдар Хусаинов утверждает, что отмена господдержки могла бы предотвратить рост цен и повысить эффективность рынка недвижимости.

Уточнения

Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.



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