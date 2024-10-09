Экономический рывок: товарооборот России с СНГ подскочил на 7,7%

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Товарооборот между Россией и странами СНГ за первые семь месяцев текущего года вырос на 7,7%, несмотря на нестабильность глобальных рынков, сообщил Президент России Владимир Путин.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, CC BY 4.0

Он подчеркнул, что на всём пространстве СНГ наблюдается положительная макроэкономическая динамика. ВВП стран-участников продолжает уверенно расти, что положительно сказывается на торговых и инвестиционных отношениях между государствами.

Прирост товарооборота, по мнению Путина, свидетельствует о том, что экономическое сотрудничество стран СНГ успешно развивается, несмотря на внешние вызовы, передает РИА Новости.

Эти заявления прозвучали в рамках заседания Совета глав государств СНГ, где обсуждались общие тенденции и перспективы экономического развития на фоне глобальной волатильности.

Уточнения

Товарообменные операции — отдельный класс операций на внешнем рынке (см. внешняя торговля), характерной особенностью которых является то, что в едином внешнеторговом документе (контракте) стороны берут взаимные обязательства по поставке товаров, услуг, выполнению работ.



Содру́жество Незави́симых Госуда́рств (СНГ) — международная организация, призванная регулировать отношения сотрудничества между некоторыми государствами, входившими ранее в состав СССР.



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