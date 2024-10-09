В Белгородской области аграрии получат годовую отсрочку по налогам

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Минфин РФ предложил отсрочку уплаты налогов для агропромышленных предприятий Белгородской области, чтобы поддержать их в условиях текущей экономической ситуации.

Фото: freepik.com by grmarc, PDM

Согласно проекту постановления, размещенному на портале проектов нормативных актов, планируется предоставление права на годовую отсрочку по ряду налогов, сроки уплаты которых приходятся на 2024 год. Это не затрагивает налог на добавленную стоимость и те налоги, которые должны уплачиваться налоговыми агентами. Помимо отсрочки, предполагается рассрочка выплаты налогов, кроме налога на профессиональный доход и налогов, связанных с автоматизированной упрощенной системой налогообложения, сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке говорится, что данная мера необходима для сохранения производственного потенциала предприятий, работающих вблизи зоны проведения СВО.

Правительство стремится помочь бизнесу высвободить оборотные средства для преодоления экономических трудностей в регионе, что позволит предприятиям продолжать свою деятельность в условиях нестабильности.

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.



Отсрочка — в предпринимательстве, способ погашения задолженности, при котором её внесение в полной сумме переносится на срок более поздний, чем это предусмотрено договором.



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