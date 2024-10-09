Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отметили сверху: в Госдуме заявили о плюсах VPN
Мультиплатформенность и удобность: Ростех заявил, что его приложение заработает на отечественных и зарубежных ОС
Отечественная разработка: Ростех заявил о выпуске приложения Онлайн-доска
Разрушения на земле: БПЛА ВСУ нанес повреждение газовой трубе в Кранодарском крае
Возвращение к диалогу: на Западе завили о необходимости диалога США и РФ
Учёные нашли способ обойти защитный барьер мозга с помощью ультразвука
Звонок сверху: юрист объяснил новую схему мошенничества с представлением сотрудниками ФСБ
Ужесточить ответственность: в Госдуме высказались за изменение наказания за нелегальную продажу алкоголя
Кадровые перестановки: пять генералов СК и ФСИН назначены на новые должности

В Белгородской области аграрии получат годовую отсрочку по налогам

1:10
Экономика

Минфин РФ предложил отсрочку уплаты налогов для агропромышленных предприятий Белгородской области, чтобы поддержать их в условиях текущей экономической ситуации.

В Белгородской области аграрии получат годовую отсрочку по налогам
Фото: freepik.com by grmarc, PDM

Согласно проекту постановления, размещенному на портале проектов нормативных актов, планируется предоставление права на годовую отсрочку по ряду налогов, сроки уплаты которых приходятся на 2024 год. Это не затрагивает налог на добавленную стоимость и те налоги, которые должны уплачиваться налоговыми агентами. Помимо отсрочки, предполагается рассрочка выплаты налогов, кроме налога на профессиональный доход и налогов, связанных с автоматизированной упрощенной системой налогообложения, сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке говорится, что данная мера необходима для сохранения производственного потенциала предприятий, работающих вблизи зоны проведения СВО.

Правительство стремится помочь бизнесу высвободить оборотные средства для преодоления экономических трудностей в регионе, что позволит предприятиям продолжать свою деятельность в условиях нестабильности.

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.

Отсрочка — в предпринимательстве, способ погашения задолженности, при котором её внесение в полной сумме переносится на срок более поздний, чем это предусмотрено договором.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился
Туризм
Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился Аудио 
Полезно ли спать с домашними животными
Домашние животные
Полезно ли спать с домашними животными Аудио 
Рецепты горячих бутербродов: идеально подойдут на завтрак
Еда и рецепты
Рецепты горячих бутербродов: идеально подойдут на завтрак Аудио 
Популярное
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа

Седые волосы больше не нужно скрывать — сегодня это символ стиля, мудрости и индивидуальности.

Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
Артемий Лебедев раскритиковал дизайн новых светофоров в Москве: стыдно перед человечеством
Артемий Лебедев раскритиковал дизайн новых светофоров в Москве: стыдно перед человечеством
Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам
Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился
Boeing KC-135R Stratotanker. У российского Крыма натовскую технику заправляет американский пенсионер Дмитрий Плотников От всеобщей электрификации страны к всеобщей бордюризации российской столицы  Сергей Лебедев США развязали гонку ядерных вооружений. Провёл ли Иран подземное испытание ядерной бомбы? Любовь Степушова
Тушеные кабачки с помидорами в сметане: потрясающе вкусная и сочная закуска
Military Watch Magazine: ВСУ потеряли более 20 тыс. военнослужащих в Курской области
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире
Последние материалы
Огород мечты начинается с правильной подкормки: как использовать конский навоз
Потеря контроля: в США обеспокоены из-за когнетивных способностей Байдена
Система преступности: Мария Захарова высказалась о P. Diddy
Учёные назвали ключевую причину 300-летней охоты на ведьм
Путь сотрудничества: Конго выражает готовность работать с РФ в области энергетики
Предотвращенная трагедия: в США задержали афганца, планирующего теракт
Собака игнорирует команды? Вот как понять и исправить её поведение
Освобождение через проигрыш: в Европе заявили, что США должно проиграть на Украине ради падения оков НАТО
Эко-мода: как одеваться экологично
Мирного решения не будет: ХАМАС отказались от переговоров с ЦАХАЛ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.