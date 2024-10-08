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Владимир Зеленский ввёл санкции против российских и китайских компаний

Экономика

Узурпатор власти на Украине Владимир Зеленский утвердил санкции против российских и китайских компаний, подписав указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Владимир Зеленский ввёл санкции против российских и китайских компаний
Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна, PDM

Ограничения коснулись таких крупных российских компаний, как "Ростех", "Швабе", "Камаз", а также китайских корпораций.

В опубликованном списке значатся 57 юридических лиц, среди которых НИТ "Прогресс", Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" и другие. Под санкции также попали судьи и адвокаты из Донецкой и Луганской народных республик, а также Крыма, и даже некоторые юристы с кипрским гражданством. Все ограничения вводятся сроком на 10 лет.

Кроме этого, Зеленский объявил о продлении санкций, впервые введенных в 2018 году против 2,5 тысяч физических и юридических лиц.

Уточнения

Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.

Компа́ния (от лат. compania < com- «с» + panis «хлеб», первоначально «сотрапезники») — торговое или промышленное предприятие.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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