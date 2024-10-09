Эксперт о жилищно-накопительных вкладах: шаг к собственному жилью

Жилищно-накопительные вклады не смогут существенно повлиять на снижение цен на жильё, но окажутся полезными для определённой категории граждан. Об этом рассказал кандидат экономических наук и эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Михаил Беляев.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, CC BY-SA 4.0

Эксперт в эфире радио "Комсомольская правда" отметил, что такие вклады открываются на длительный срок, что позволяет банкам предлагать повышенные процентные ставки. Это поможет гражданам накапливать средства на первоначальный взнос более эффективно, а затем оформить ипотеку в том же банке на более выгодных условиях.

Кроме того, государству также выгодны жилищно-накопительные вклады, так как они помогут решить жилищные проблемы граждан и привлекут долгосрочные денежные ресурсы в банки, которые могут быть использованы для долгосрочного кредитования экономики.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника.



Эконо́мика — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства.



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