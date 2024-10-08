Эксперт: энергосберегающие окна могут сократить теплопотери на 50%

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Установка энергосберегающих окон может сократить теплопотери на 40-50%. Об этом рассказал эксперт Дмитрий Бондарь, раскрывая способы экономии на жилищно-коммунальных услугах (ЖКУ) для россиян.

Фото: Официальный сайт Красноперекопска is licensed under public domain

По словам Бондаря, одним из наиболее эффективных методов снижения расходов являются индивидуальные счетчики, которые позволяют контролировать объем потребляемого тепла и при необходимости регулировать его.

Однако он отметил, что этот способ подходит не всем, так как не во всех многоквартирных домах имеется горизонтальная разводка системы отопления. В противном случае установка счетчиков может привести к риску протечек и нарушению работы общедомовой системы.

Кроме того, решение о переходе на отопление с использованием индивидуальных приборов учета должно быть принято всеми собственниками на общем собрании дома, пишет Life.

Также сохранить тепло поможет установка энергосберегающих окон с многокамерными стеклопакетами, заполненными инертным газом.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов).



Теплоэнергетика — отрасль энергетики и теплотехники, занимающаяся преобразованием теплоты в другие виды энергии.



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