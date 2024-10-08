Новый режим санкций не повлияет ни на Россию, ни на ЕС: мнение эксперта

0:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев прокомментировал решение Совета ЕС о введении нового режима антироссийских санкций, назвав его бессмысленным.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/File by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kirill_SH, CC0

Трухачев отметил, что Россия обозначена в документах ЕС как главный стратегический противник, однако, по его мнению, это заявление не несет ничего нового. Он подчеркнул, что данная мера не окажет никакого влияния ни на Россию, ни на Европейский Союз.

Эксперт добавил, что это решение является лишь формальностью, которая не принесет реальных последствий, пишет "Прайм".

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.





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