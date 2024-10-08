Сийярто: Венгрия не боится остановки транзита газа через Украину

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Венгрии не грозит остановка транзита газа из России через Украину, поскольку страна в основном получает поставки через "Турецкий поток". Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РИА "Новости".

Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, PDM

Сийярто отметил, что благодаря строительству "Турецкого потока", Будапешту удалось избежать крупных проблем, которые могли бы возникнуть без этой инициативы.

Он подчеркнул, что возможные изменения в транзите между Россией и Украиной Венгрию не касаются и не оказывают влияния. Хотя в Центральной Европе есть страны, которые могут столкнуться с трудностями, Венгрия за последние годы вложила значительные средства в газовую инфраструктуру и готова помочь тем, кому это необходимо.

Уточнения

Ве́нгрия — государство в Центральной Европе.



«Туре́цкий пото́к» (тур. TürkAkım) — газопровод из Анапского района Краснодарского края России по дну Чёрного моря в европейскую часть Турции.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.