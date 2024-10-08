Сийярто: Венгрия не боится остановки транзита газа через Украину

Венгрии не грозит остановка транзита газа из России через Украину, поскольку страна в основном получает поставки через "Турецкий поток". Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РИА "Новости".
Сийярто отметил, что благодаря строительству "Турецкого потока", Будапешту удалось избежать крупных проблем, которые могли бы возникнуть без этой инициативы.
Он подчеркнул, что возможные изменения в транзите между Россией и Украиной Венгрию не касаются и не оказывают влияния. Хотя в Центральной Европе есть страны, которые могут столкнуться с трудностями, Венгрия за последние годы вложила значительные средства в газовую инфраструктуру и готова помочь тем, кому это необходимо.
Ве́нгрия — государство в Центральной Европе.
«Туре́цкий пото́к» (тур. TürkAkım) — газопровод из Анапского района Краснодарского края России по дну Чёрного моря в европейскую часть Турции.
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