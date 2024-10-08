Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Украине раздались взрывы во время воздушной тревоги
Пирсинг: пять правил, которые сохранят ваше здоровье
Простой рецепт для домашних: как приготовить сочные и мягкие тушёные овощи
Ваша жизнь дороже: практические советы, как предотвратить ДТП с участием диких животных
Какие собаки слишком независимы для жизни в доме
Диетологи рассказали о чудодейственных свойствах риса
Почему не стоит увлекаться глубокой перекопкой почвы на даче осенью?
Журнал Forbes объявил Тейлор Свифт самой богатой женщиной среди музыкантов
Настя Ивлеева пожаловалась на предательство коллег после голой вечеринки

Сийярто: Венгрия не боится остановки транзита газа через Украину

0:49
Экономика

Венгрии не грозит остановка транзита газа из России через Украину, поскольку страна в основном получает поставки через "Турецкий поток". Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РИА "Новости".

Сийярто: Венгрия не боится остановки транзита газа через Украину
Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, PDM

Сийярто отметил, что благодаря строительству "Турецкого потока", Будапешту удалось избежать крупных проблем, которые могли бы возникнуть без этой инициативы.

Он подчеркнул, что возможные изменения в транзите между Россией и Украиной Венгрию не касаются и не оказывают влияния. Хотя в Центральной Европе есть страны, которые могут столкнуться с трудностями, Венгрия за последние годы вложила значительные средства в газовую инфраструктуру и готова помочь тем, кому это необходимо.

Уточнения

Ве́нгрия  — государство в Центральной Европе.

«Туре́цкий пото́к» (тур. TürkAkım) — газопровод из Анапского района Краснодарского края России по дну Чёрного моря в европейскую часть Турции.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Капустный пирог без муки: отлично подойдёт всем, кто следит за питанием и калориями
Еда и рецепты
Капустный пирог без муки: отлично подойдёт всем, кто следит за питанием и калориями
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
Красота и стиль
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа Аудио 
Популярное
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа

Седые волосы больше не нужно скрывать — сегодня это символ стиля, мудрости и индивидуальности.

Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
Артемий Лебедев раскритиковал дизайн новых светофоров в Москве: стыдно перед человечеством
Артемий Лебедев раскритиковал дизайн новых светофоров в Москве: стыдно перед человечеством
Тушеные кабачки с помидорами в сметане: потрясающе вкусная и сочная закуска
Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам
Boeing KC-135R Stratotanker. У российского Крыма натовскую технику заправляет американский пенсионер Дмитрий Плотников От всеобщей электрификации страны к всеобщей бордюризации российской столицы  Сергей Лебедев США развязали гонку ядерных вооружений. Провёл ли Иран подземное испытание ядерной бомбы? Любовь Степушова
Подлива для макарон без мяса: очень аппетитная, с густой текстурой и кусочками помидоров
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире
Military Watch Magazine: ВСУ потеряли более 20 тыс. военнослужащих в Курской области
Military Watch Magazine: ВСУ потеряли более 20 тыс. военнослужащих в Курской области
Последние материалы
Белгородским аграриям предоставят налоговые послабления
Оборона без фортов: крупнейший строитель на Украине перестал возводить фортификации после обысков
Вудворд: Байден оскорблял Путина и Нетаньяху в приватных разговорах
Израильское варварство: Сирия обвиняет Израиль в бесчеловечном ударе по Дамаску
Сотни ракет: ЦАХАЛ отчиталась об атаке Хезболлы по Израилю
Зачем опытные кулинары кладут в суп кубики льда
Ложный след: Москва опровергает обвинения британской разведки в саботаже
Буря в пустыне: неизвестными атакована военная база США в Сирии
Обновление телеги: Дуров анонсировал новые функции для мессенджера
В ГАИ назвали способ избежать штрафа при проезде перекрестка на красный свет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.