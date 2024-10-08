Один из крупнейших производителей яиц предупредил о росте цен

В следующем месяце птицефабрика "Окская", входящая в пятерку крупнейших производителей яиц в России, повысит отпускные цены на свою продукцию на 5%. Об этом сообщает издание "Ведомости", ссылаясь на уведомление, разосланное компанией в торговые сети.

Фото: freepik.com by jannoon028, PDM

Причиной роста цен, как указано в документе, который подтвердил источник, стало значительное подорожание сырья: стоимость зерновых компонентов комбикорма увеличилась на 40%, минералов и витаминов — на 89%, а упаковочные материалы подорожали на 5,8%. В компании подчеркивают, что это повышение будет единоразовым.

Согласно информации от одного из участников рынка, уведомления получили торговые сети Москвы и Подмосковья. Представители крупнейших ретейлеров предпочли не давать комментариев.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.



Зерно́ — плод хлебных злаков, семя зерновых бобовых культур, также семя иных растений.



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