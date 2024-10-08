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В Госдуме объяснили, почему выплата тринадцатой пенсии в России невозможна

Экономика

Предложение о выплате в России ежегодной тринадцатой пенсии является популистским из-за отсутствия средств на его реализацию, заявила "Ленте.ру" член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

В Госдуме объяснили, почему выплата тринадцатой пенсии в России невозможна
Фото: Госдума РФ is licensed under public domain

Ранее с инициативой о назначении россиянам ежегодной 13-й пенсии к премьер-министру страны Михаилу Мишустину обратился глава фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов.

По словам Бессараб, пенсия формируется из страховых взносов, выплачиваемых работодателями. Так как основная масса россиян не получает 13-ю зарплату, то Пенсионному фонду неоткуда взять средства для формирования 13-й пенсии.

"Достаточно сложно себе представить, каким образом компенсировать эту недостающую часть, которую мы не получим и не выплатим в Пенсионный фонд", — сказала она.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

Пенсионный фонд (англ. Pension fund) — фонд, предназначенный для осуществления выплат пенсий по старости или по инвалидности.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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