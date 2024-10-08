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Климатические катаклизмы и финансовые трудности: новая реальность Америки

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Экономика

По словам журналиста Зои Шлангер, Соединённые Штаты сталкиваются с серьёзными финансовыми трудностями в связи с последствиями природных бедствий.

Климатические катаклизмы и финансовые трудности: новая реальность Америки
Фото: commons.wikimedia.org by Джастин Хобсон, CC BY-SA 3.0

В своей статье для Atlantic она отметила, что хотя стране удаётся находить средства для помощи нуждающимся, в какой-то момент расходы могут стать слишком большими или даже восприниматься как норма.

Шлангер также указала на то, что из-за изменений климата США могут столкнуться с новыми природными катастрофами, на борьбу с которыми потребуется выделение миллиардов долларов.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики  — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).

Стихи́йное бе́дствие — разрушительное природное и (или) природно-антропогенное явление или процесс, в результате которого может возникнуть или возникла угроза жизни и здоровью людей.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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