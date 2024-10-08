Климатические катаклизмы и финансовые трудности: новая реальность Америки

0:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам журналиста Зои Шлангер, Соединённые Штаты сталкиваются с серьёзными финансовыми трудностями в связи с последствиями природных бедствий.

Фото: commons.wikimedia.org by Джастин Хобсон, CC BY-SA 3.0

В своей статье для Atlantic она отметила, что хотя стране удаётся находить средства для помощи нуждающимся, в какой-то момент расходы могут стать слишком большими или даже восприниматься как норма.

Шлангер также указала на то, что из-за изменений климата США могут столкнуться с новыми природными катастрофами, на борьбу с которыми потребуется выделение миллиардов долларов.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).



Стихи́йное бе́дствие — разрушительное природное и (или) природно-антропогенное явление или процесс, в результате которого может возникнуть или возникла угроза жизни и здоровью людей.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.