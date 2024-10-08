Минсельхоз России призывает молиться о дожде ради урожая

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России наблюдается серьёзная проблема с посевом озимых из-за нехватки влаги в разных регионах, о чём рассказала министр сельского хозяйства Оксана Лут на международном форуме "Биопром" в Геленджике.

Фото: Wikimedia Commons by Afonin, CC BY-SA 3.0

Она отметила, что планы по посевам остаются прежними, ориентировочно на уровне 20 миллионов гектаров, однако посев ведётся в практически сухую почву, с надеждой на осадки, пишет "Интерфакс".

Лут выразила свою озабоченность, заявив, что сейчас остаётся лишь надеяться и молиться о дожде, который мог бы улучшить условия для посева. Она даже призвала людей посещать церковь и ставить свечи, подчеркивая важность духовной поддержки в этот трудный период.

Уточнения

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России) — федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий проведение единой агропромышленной политики.



Окса́на Никола́евна Лут (род. 25 февраля 1979, Москва) — российский государственный деятель. Министр сельского хозяйства Российской Федерации с 14 мая 2024 года.



Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры.



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