Сюрприз для пенсионеров: возвращение индексации и рост выплат

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным проекта бюджета Социального фонда России (СФР), в следующем году средняя пенсия по старости в стране повысится до 24,1 тысячи рублей. Об этом сообщает издание "Известия", ссылаясь на документы фонда.

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Предполагается, что к концу 2025 года пенсионные выплаты увеличатся на 7,5 процента, что слегка превышает уровень индексации страховых пенсий, который составит 7,3 процента.

Причиной более быстрого роста средней пенсии является возобновление индексации для работающих пенсионеров, которая была приостановлена в 2016 году. В настоящее время такие пенсионеры получают страховую пенсию с фиксированной доплатой.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста.



Фонд пенсио́нного и социа́льного страхова́ния Росси́йской Федера́ции (сокращённо: Социа́льный фонд Росси́и, СФР) — один из государственных внебюджетных фондов.



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