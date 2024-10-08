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Конфликт близится к завершению: Samsung начнёт диалог с рабочими, объявившими забастовку

0:41
Экономика

Компания Samsung India Electronics выразила готовность вступить в переговоры с рабочими своего завода, расположенного в штате Тамилнад, которые с начала сентября ведут забастовку.

Конфликт близится к завершению: Samsung начнёт диалог с рабочими, объявившими забастовку
Фото: Flickr by Kārlis Dambrāns, CC BY 2.0

Как сообщает агентство Press Trust of India (PToI), Samsung нацелена урегулировать все вопросы, касающиеся заработной платы, условий труда и льгот, путем прямого диалога с сотрудниками. Работодатели призывают забастовщиков вернуться на свои рабочие места. 

Неделей ранее рабочие устроили однодневную голодовку, пытаясь привлечь внимание властей региона к проблемам повышения заработной платы и сокращения рабочего времени. 

Уточнения

Samsung Group — южнокорейская группа компаний, один из крупнейших чеболей, основанный в 1938 году.

Забасто́вка — коллективное организованное прекращение работы в организации или предприятии с целью добиться от работодателя или руководства выполнения каких-либо требований.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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