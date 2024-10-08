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Россия соберёт меньше зерна: прогноз урожая существенно понизили

1:14
Экономика

Аналитики Союза экспортеров зерна (СЭЗ) пересмотрели свои ожидания относительно урожая зерна в России на 2024 год, снизив прогноз до 124,6 миллиона тонн, что было опубликовано в их Telegram-канале.

Россия соберёт меньше зерна: прогноз урожая существенно понизили
Фото: Pixabay is licensed under public domain

Ранее организация прогнозировала более высокий сбор в размере 125,9 миллиона тонн, но новый прогноз оказался ниже на 1,3 миллиона тонн, что составляет снижение на один процент.

Новая оценка была основана на ожиданиях, поступивших непосредственно от участников рынка. По основным агрокультурам также зафиксировано снижение прогнозов: урожай пшеницы уменьшен на 0,4 процента до 83,1 миллиона тонн, ячменя — на 0,6 процента до 17,7 миллиона тонн, кукурузы — на 3,9 процента до 12,2 миллиона тонн, а сбор других видов зерновых сократился на 3,3 процента до 11,6 миллиона тонн.

Уточнения

Зерно́ — плод хлебных злаков, семя зерновых бобовых культур, также семя иных растений.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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