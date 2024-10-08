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Польский миллиардер объяснил, почему выгнал своих сыновей из бизнеса

1:04
Экономика

Польский миллиардер Зигмунт Солорж принял решение исключить своих сыновей из руководства энергетической компании ZE PAK, о чём сообщает агентство Bloomberg.

Польский миллиардер объяснил, почему выгнал своих сыновей из бизнеса
Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

В результате выборов членов совета директоров кандидатуры Тобиаса Солоржа и Петра Зака были отклонены, что привело к снижению стоимости акций компании на 3,3 процента. Сам миллиардер пояснил, что его сыновья не внесли значительного вклада в развитие бизнеса, что и стало причиной их отстранения.

Акционер ZE PAK, пенсионный фонд NN Group NV, выразил озабоченность сложившейся ситуацией, назвав её "семейным конфликтом". Генеральный директор фонда Шимон Озог отметил, что существует опасение по поводу здоровья Зигмунта Солоржа.

По его словам, вместо того чтобы сосредоточиться на стратегии и развитии компании, руководство может быть занято вопросами преемственности и кадровых изменений, а также определением, кто будет контролировать компанию в будущем.

Уточнения

По́льша  — государство в Центральной Европе. Расположена в центре Европы.

Би́знес — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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